Ce grijă avea ministrul `discotecă`Teodorovici înainte de conferința despre OUG care anunță un dezastru pentru economie: `Nu mișcă nimic pe steag` (FOTO, VIDEO)

Ministrul Finanțelor, Eugen Teodorovici, și consilierul premierului Viorica Dăncilă, Darius Vâlcov, au prezentat, vineri seară, principalele prevederi ale Ordonanței de urgență care impune noi taxe companiilor și mărește altele existente. OUG a fost adoptată vineri de Guvern în ciuda reacțiilor venite din partea specialiștilor care au avertizat că o astfel de măsura va arunca economia românească în haos.

Înainte de a începe conferința de presă, Eugen Teodorovici părea însă preocupat de altceva. Ministrul Finanțelor și-a îdreptat de două ori privirea înspre drapelul așezat în spatele lui pentru a se asigura că ”nu mișcă nimic pe steag”.

Gestul lui Teodorovici vine după ce în timpul unei conferințe de presă pe care a susținut-o în luna noiembrie la Palatul Victoriei, pe drapelul României care se afla în spatele lui se plimba nestingherit un gândac. Imaginile surprinse de camerele de luat vederi au devenit atunci virale. (Detalii AICI)

