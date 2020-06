Fostul ministru al Finanțelor Eugen Teodorovici s-a prezentat, joi dimineață, la sediul Direcției Naționale Anticorupție (DNA). Fostul membru al guvernului social-democrat susține că a mers în fața procurorilor pentru a solicita să asculte înregistrările dintr-un dosar din anul 2013, în care a fost vizat. Cauza a fost clasată între timp.

Eugen Teodorovici s-a prezentat la DNA, în legătură cu un dosar din 2013

”Am notificat că dosarul din 2013 a fost clasat, fără să știu exact despre ce este vorba, cine a fost în dosar. Eu am venit să ascult acele conversații telefonice din acea perioadă. Mi-am adus aminte de unele discuții pe care le-am avut cu diverși politicieni, la acea vreme, politicieni din funcții foarte înalte, din toate partidele politice. Poate cei care ar trebui să fie, într-adevăr subiect al acestor verificări, tocmai ei nu sunt. Mi-am reamintit eu, ascultând una dintre convorbirile din acea perioadă despre această situație din România. Sunt foarte multe persoane, din păcate, în poziții foarte înalte... Speța respectivă nu are nicio legătură cu zona politică. Eu am făcut cerere către DNA să pot să vin să ascult o parte din convorbirile respective. Am vrut să vă dacă se acceptă o astfel de cerere pentru că am mai făcut o solicitare de genul aceste în urmă cu un an sau doi și atunci mi s-a spus că nici măcar nu am fost parte în acel dosar. M-a mirat puțin pentru că a fost un dosar în care s-au tot prelungit mandate de ascultare pe siguranță națională”, a declarat Eugen Teodorovici.

Foto: Inquam Photos /George Calin

