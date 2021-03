Eugen Tomac: Certificatul Verde Digital nu restrânge drepturile cetățenilor. Vine sa faciliteze libera circulație. Nu va fi oprit nimeni dacă nu-l va avea (VIDEO)

Eugen Tomac a discutat, miercuri seară, în emisiunea "Dosar de Politician" de pe B1 TV, subiectul Certificatului Verde Digital, document propus de Uniunea Europeană pentru a facilita libera circulație, în condiții de siguranță, în interiorul UE în timpul pandemiei de COVID-19.

Întrebat dacă este de acord cu implementarea unui astfel de document, europarlamentarul PMP, a explicat că este o necesitate.

"Absolut. Cred că punem problema fundamental greșit: până acum nu a exista o abordare unitară la nivel european în ceea ce privește libera circulație, fiecare stat a făcut cea crezut de cuviință. Cred că este nevoie de o clarificare în ceea ce privește libera circulație în acesta perioada de pandemie. Un aspect extrem de important. Nu vorbim despre un pașaport. Va exista o platformă valabilă la nivelul întregii Uniuni Europene, deci statele sunt obligate să respecte această decizie. Pe această platformă, cel care s-a vaccinat sau și-a făcut un test cu 72 de ore înainte de a părăsi țara, își va descărca datele pe acestă platformă, i se va elibera un cod QR, pe care și astăzi îl primești dacă pleci în anumite state și îl descarci de pe internet, completând datele unde vei fi cazat. Inclusiv testul antigen va fi valabil pentru acest certificat care trebuie implementat la nivel european.

"Nu se restrâng drepturi. Sunt țări care s-au prăbușit puternice pentru ca turismul este blocat, sunt cetățeni care își doresc să profite de libertatea de mișcare și acest instrument vine sa faciliteze libera circulație. Nu va fi oprit nimeni dacă nu va avea acest certificat ci va fi obligat să vină cu un test suplimentar sau cu alte măsuri pe care le stabilește fiecare stat. Acesta decizie este bună pentru că ne asigură că putem merge dintr-o țară în altă descărcând acest certificat, fiind vaccinați, fără a mai fi blocați", a spus Eugen Tomac.

