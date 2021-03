Eugen Tomac: Este nevoie de o campanie extinsă de testare pentru COVID-19. Statul are obligația să vină în sprijinul oamenilor. Nu merge nimeni să se testeze plătind (VIDEO)

Eugen Tomac a vorbit miercuri seară, despre importanța unei camapnii de testare extinse în actuala perioadă de criză sanitară.

Eurodeputatul din partea PMP a explicat că este nevoie ca oamenii să se poată testa oriunde merg, fără să fie nevoiți să plătească.

"Nu-mi explic de ce nu dau drumul la o campanie națională de testare. Într-o asemenea criză ai nevoie de cele mai credibile voci să vină să te ajute ca stat. E o chestiune elementară. Oameni de bună credință să vină să pună umărul în lupta cu acest inamic invizibil. După vaccinare, cel mai important lucru pe care statul trebuie să-l facă este să testeze cat mai multă populație. În parcări, în parcuri, la metrou, peste tot unde se poate să testezi cat mai multa populație pentru ca doar asa poți avea o imagine reală, iar oamenii nevinovați care sunt purtători de virus, dar nu au simptome, se pot izola și pot proteja cetățenii care sunt expuși.

Este important ca lumea să se vaccineze, dar trebuie să ne și testăm în timp real. Statul are obligația să vină. Nu merge nimeni să se testeze plătind 100-150 de ron. Mulți români trăiesc o lună, 2 săptămâni cu acești bani", a afirmat Eugen Tomac.

