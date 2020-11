Întrebat de Tudor Barbu, moderatorul emisiunii “Se întâmplă acum”, dacă spitalele private se implică suficeint de mult în combaterea pandemiei, Eugen Tomac a precizat că sunt unități medicașe care ar putea face mult mai mult, având în vedere că ne aflăm într-o luptă pentru oxigen pe care pacienții COVID cu forme grave o poartă.

“Mie nu îmi plac niciodată chestiunile generalizate, dar in aceasta situație se poate face mult mai mult. Există spitale care din voința managerilor se implică, oferă teste și oferă asistența necesară și există din nefericire și spitale care deși pot face mult mai mult nu o fac.

Trebuie să înțelegem un lucru esențial, nu mai e loc de retorică. E o batalie pentru oxigen. Exista oameni care dacă nu mai au oxigen mor. Apelul meu de astăzi a fost ca întreaga strategie să fie regândită. Există spitale unde pot fi duși pacienții aflați în situație critică dar pentru ca nu au acest regim de stare COVID nu sunt duși pacienți acolo”, a declarat Eugen Tomac.

La rândul său, fostul ministru al Sănătății Florian Bodoc a precizat că spitalele private pot face mult mai multe pentru pacienții COVID-19:

“Sistemul privat nu se implică suficient de mult. Cred că în momentul de față, orice limită, orice mediec, orice salon, orice unitate spitalicească care poate fi pregătită pentru a primi pacienți COVID și non COVID tebuie folosită.

În județul Bihor singurul spital privat a pus la dispoziție aproape jumătate din capacitate pentru pacienții Covid. Numarul de paturi ATI sunt doar 6. E un plus pentru actula situatie”, a spus fostul ministru Florian Bodoc.

Circa 300 de cadre medicale din Spitalul Județean și Spitalul Municipal din Oradea, adică aproape 20% din medici, asistente și infirmiere, au fost testate pozitiv la infecția cu noul coronavirus în ultimele săptămâni, transmite publicația Bihoreanul.

Agravarea crizei epidemiologice din Bihor se vede astfel și la nivelul sistemului sanitar. De altfe, în ultima săptămână, în întregul judeţ au fost depistate aproape 2.000 de noi infectări.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.A cumpărat statuia din aur al lui Buddha. Acasă, a scăpat-o, s-a crăpat şi... ŞOC. Era înăuntru de 1000 ani