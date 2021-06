Eugen Tomac (PMP): Certificatul COVID simplifică călătoritul. Îl pot obține și cei care au trecut prin boală sau se testează (VIDEO)

Eugen Tomac a vorbit sâmbătă, într-o intervenție în emisiunea "Talk B1" prezentată de Ștefan Păscuță pe B1 TV, despre libertatea pe care o oferă cetățenilor Uniunii Europene certificatul digital COVID, aprobat în acesta săptămână de Parlamentul European.

"Cred că este un salt fantastic în acesta perioadă de criză de sănătate pentru că în sfârșit vă exista o aplicare unitară în toată Uniunea Europeană. Cu acest certificat COVID vom putea călători liber. A exista o întreagă campanie de dezinformare cu privire la acest mecanism precum că ni se îngrădesc drepturi, ca cei nevaccinați nu vor avea dreptul să călătorească, lucru fals.

Cei care nu sunt vaccinați și au motive să nu o facă au două opțiuni, cei care au făcut COVID vor putea obține un certificat, la fel ca şi cei care s-au testat în ultimele 72 de ore. Are misiunea de a simplifica lucrurile.Turismul avea nevoie de această soluție pentru că mai bine de un an au fost restricții. Vine ca o gură de oxigen pentru toată economia. Acest instrument ne permite să revenim la viață de dinainte din pandemie", a spus Tomac.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.