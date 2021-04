Eugen Tomac (PMP), despre criza politică în plină pandemie: Toate partidele din coaliție trebuie să învețe că a sosit momentul maturității. Oamenii așteaptă credibilitate, soluții și un calendar privind ridicarea de restricții (VIDEO)

Eugen Tomac a vorbit joi seară, într-o intervenție în emisiunea "Dosar de Politician", prezentată de Silviu Mânăstire, pe B1 TV, despre demiterea lui Vlad Voiculescu din funcția de ministru al Sănătății.

Europarlemntarul PMP a argumentat că decizia premierului Flroin Cîțu a fost corectă și perfect constituțională, în contextul în care Ministerul Sănătății este principala armă în războiul contra pandemiei de COVID-19.

"Eu cred ca s-a mers prea departe, în primul rand pentru că acestă criză arată cât de nefuncțională este coaliția la ora actuală, nu știu dacă problema este la premier sau la ceilalți, însă, în mod evident, domnul Voiculescu nu a înțeles care este menirea într-un moment de criză. A încercat sa joace prea mult politic o funcție, într-un moment în care numai politic nu trebuia să joace, având în vedere perioada prin care trecem. Avea timp de glumițe pe Facebook, explica că sună pacienții. Un ministru face astfel de gesturi în momentul în care totul sub control sau sistemul funcționează. La ministerul Sănătății s-a lăsat tot timpul impresia ca nu exista un manager care să ia decizii, ci pur și simplu încropeau s acest lucru l-a costat mandatul și pune întreagă guvernare sub o lumină extrem de proastă. Având în vedere gestul premierului de a-l remania, fără a mai discuta, după mai multe derapaje, este pe deplin justificat. La ora actuala are constituțional 45 de zile la dispoziție pentru a găsi o soluție politică. Cred ca cei din USR PLUS după ce și-au consumat starea de nemulțumire înțeleg ca nu pot să se joace cu destinele a milioane de români și să facă jocuri politice mărunte doar că s-au simțit lezat de faptul ca șeful guvernului și-a exercitat un drept constituțional, de a remania un ministru atunci cand intra în conflict cu el. Toate partidele din coaliție trebuie să învețe ca a sosit momentul maturității. Criza aceasta de sănătate publica este suprapusă și cu o criza economica și oamenii așteaptă din partea guvernului credibilitate, soluții și un calendar foarte clar în ceea ce privește ridicarea de restricții. Dacă o vom tine din țopism in țopism în ceea ce privește cel mai important portofoliu din acest moment și nu se vor lua decizii, vor deconta cu toții în ultima perioadă", a spus Eugen Tomac.