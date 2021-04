Eugen Tomac (PMP): Ministrul Sănătății și Primarul Capitalei ar trebui să organizeze conferințe comune pe tema pandemiei, pentru că o parte din spitale țin de primăriile de sector (VIDEO)

Eugen Tomac a vorbit, joi seară, în emisiunea "Dosar de Politician", prezentată de Silviu Mânăstire, pe B1 TV, despre activitatea primarului general al Capitalei, în contextul în care Nicușor Dan a ajuns, joi, la sediul DNA, pentru a da declaraţii privind o plângere ce vizează hectare de teren din sectorul 3 cărora li se schimbă destinația din spațiu verde în spațiu construibil.

Europarlamentarul PMP a explicat că Nicușor Dan ar trebui să depună mai multe eforturi pentru soluționarea pandemiei, în contextul în care mai multe spitale aparțin primăriilor de sector.

"Nicușor Dan nu și-a lăsat acasă sacoul de activist pentru patrimoniul Capitalei. El când a fost ales trebuia să-și pună un nou sacou, de Primar General și cel puțin o dată pe săptămâna sa-și prezinte proiecte în stadii de implementare și bineînțeles, lucrurile care îl nemulțumesc. La ora actuală, Guvernul și Municipalitatea au aceiași culoare. Nu am văzut conferințe comune, ministrul Sănătății- Primar General, care să ne explice, ca o parte din spitale țin de primăriile de sector. Nu a existat un comandament unde sa vedem ca oamenii aceștia lucrează și depun tot efortul pentru a combate pandemie. Cred ca primarul General nu înțelege ce responsabilități uriașe și-a asumat și încă nu s-a ridicat la nivelul așteptărilor pe care le au cetățenii care i-au dat votul. Dincolo de aceste probleme de pandemie, trăim într-un oraș sufocat se muta în Ilfov sau în altă parte pentru ca nu exista o predictibilitate în ceea ce privește transformarea orașului", a spus Eugen Tomac.

