Eugen Tomac (PMP): Nu putem estima cât de mare va fi criza economică provocată de pandemie. Certificatul Verde nu restrânge drepturi, ci facilitează libera circulație și pune în funcțiune economia (VIDEO)

Eugen Tomac a vorbit sâmbătă, într-o intervenție în emisiunea Talk B1, prezentată de Ștefan Pășcuță, despre benefiicile introducerii certificatului verde digital la nivelul statelor Uniunii Europene.

"Este un pas extrem de importanta pentru a se menține libera circulație in spațiul comunitar european și un semnal politic extrem de puternic pentru cetățeni. După mai bine de un an și două luni de izolare găsim soluții pentru a începe să punem in funcțiune economia. Oricât de mult ne-am obișnuit cu mijloacele de comunicare online, o întâlnire fie economică sau activitățile turistice nu se puteau realiza pana acum. S-a găsit acest compromis de a se elibera aceste certificat verde digital, doar pe perioada pandemiei. Certificatul verde nu restrânge drepturi, ci vine să înlesnească o serie de facilități pentru a putea in condițiile actuale să călătorim în siguranță. Termenul cel mai târziu la care va fi pus în funcțiune este 1 iulie, dar sperăm să-l avem mai devreme", a afirmat europarlamentarul PMP.

Nu se știe încă cât de mare va fi criza economică provocată de pandemie

"Din nefericire, criza sanitară a adus pe glob și o criză economică pe care încă nu stim să existam cat de mult ne va afecta. Faptul că suntem membri ai Uniunii Europene și beneficiem de vaccin, este un avantaj uriaș", a mai spus Eugen Tomac.

Parlamentul European a anunțat joi, 20 mai, că s-a ajuns la un acord cu cele 27 state membre ale UE asupra certificatului verde digital pentru COVID-19, chiar înainte de începerea sezonului estival,

Certificatul, care va fi pus în circulație până la 1 iulie, va fi disponibil în format digital și pe suport de hârtie, va conține un cod QR și va fi eliberat gratuit. Certificatul nu este o condiție prealabilă pentru exercitarea dreptului la liberă circulație și nu este un document de călătorie.