Eugen Tomac: Toată Europa și lumea democratică este supusă unui proces de dezinformare incredibil. Nu avem niciun fel de pașaport Covid (VIDEO)

Europarlamentarul PMP Eugen Tomac a declarat miercuri seară, în cadrul emisiunii „Dosar de politician”, moderată de Silviu Mănăstire, că Europa și lumea democratică este supusă unui proces de dezinformare incredibil, neexistând niciun fel de pașaport Covid.

„Pe lângă acest Covid mai avem o mare problemă: toată Europa și lumea democratică este supusă unui proces de dezinformare incredibil. Nu avem niciun fel de pașaport (Covid, n.r.). Va exista un certificat care vine să faciliteze și mai mult circulația în spațiul comunitar european. Deci nu va exista nicio restricție, se vor respecta regulile impuse de fiecare stat în ceea ce privește carantina, dar cine vrea să circule liber prin Europa va trebui să descarce această aplicație, acest formular online numit Certificat Verde unde va introduce datele, respectiv dacă este vaccinat, dacă are test PCR cu anumită perioadă sau test antigel. Deci, din acest punct de vedere nu se va îngrădi niciun fel de circulație. Acest document vine să ajute la călătoria liberă în spațiul comunitar, pentru că fiecare stat, de capul lui, aplică acum reguli și te poți trezi într-un aeroport unde nu se permite în țara respectivă sau să tranzitezi pur si simplu aeroportul. Deci nu va exista niciun fel de restricție suplimentară, dar vine să ne ajute și să ne garanteze lucrurile celor care am dori să ne vaccinăm și ne-am vaccinat sau celor care vor să circule liber să nu aibă niciun fel de dificultăți în diferite state europene”, a afirmat acesta.

