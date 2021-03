Eugen Tomac: Vladimir Putin are comportament de lider totalitar. Rusia este imprevizibilă. Este esențial să ținem de parteneriatul strategic cu SUA și să ne vedem de interesele nostre

Eugen Tomac a comentat, vineri seară, în emisiunea "Actualitatea cu Tudor Mușat" schimbul de replici dure care au avut loc între președintele SUA, Joe Biden și cel rus, Vladimir Putin.

După ce Biden l-a numit criminal pe liderul de la Kremlin şi i-a transmis că va plăti pentru implicarea sa în scrutinul prezidențial de anul trecut, iar acesta din urmă i-a spus că cel mai probabil se vede în oglindă, Joe Biden l-a provocat la o dezbatere transmisă online.

Europarlamentarul PMP a afirmat că Vladimir Putin are un comportament de lider criminal și autoritar, iar parteneriatul cu SUA ține România în siguranță în fața ieșirilor necontrolate ale liderului rus.

"Președintele Biden are dreptate. Nu a spus o noutate. Vladimir Putin are comportament de lider totalitar și acest lider confirma ultimele evoluții, să nu uitam ca liderul opoziției din Federația Rusă, după ce a fost supus unei tentative de lichidare fizică, când s-a întors în Rusia a fost reținut și condamnat deși, atât Casa Albă, U.E, toate cancelariile importante au cerut eliberarea lui Navalny. În mod clar Federația Rusă reprezintă o amenințare și pentru U.E. Iată, SUA, din nou prin vocea lui Biden o spune cat se poate de răspicat că Rusia isi depășește limitele pentru că în spatele unor campanii ample și extrem de agresive de dezinformare în plină criză COVID, inclusiv prin amestec în campaniile electorale. Să nu uităm că amestecul Rusiei a existat și în campania Brexit și multe competiții politice din statele U.E, unele au fost făcute publice, altele nu,

Putin este din ce în ce mai izolat, din ce în ce mai disperat pentru că apasă și criza politică, economică internă din ce în ce mai mult în societatea rusă, plus conflictul pe care l-a declanșat în estul Ucrainei, anexarea Crimeei... Toate aceste dosare grele apasă pe umerii liderului de la Kremlin și sunt absolut de acord că are un comportament de lider criminal. Mesajul de la Casa Alba este unul cât se poate de ferm, clar, iar pentru noi, umbrela euro-atlantică este o binecuvântare, pentru că atunci cand ai o putere limitară, cu asemenea ieșiri necontrolate este esențial să ținem cat mai bine de parteneriatul strategic cu SUA și sa ne vedem de interesele nostre pentru că Rusia este imprevizibilă și are nevoie de voci puternice care să dea semnalele politice necesare. Cred că aceste mesaj de la Washington este binevenit în relația cu Moscova, care nu a avut un răspuns", a spus europarlamentarul.

