EURO 2020, la București: Aproximativ 2.000 de jandarmi, polițiști și pompieri, mobilizați pentru a asigura ordinea la meciul din 13 iunie (VIDEO)

Aproximativ 2.000 de jandarmi, polițiști și pompieri au fost mobilizați pentru asigurarea ordinii în Capitală, cu ocazia meciului de duminică 13 iunie, disputat pe Arena Națională, în faza grupelor de la Campionatul European de fotbal, a anunțat, vineri, purtătorul de cuvânt al Jandarmeriei Capitalei, Georgian Enache, în cadrul unei conferințe de presă.

"Dispozitivul nostru va fi dimensionat în funcţie de fiecare eveniment în parte. Pentru meciul din data de 13, vor fi alocaţi aproximativ 2.000 de jandarmi, poliţişti şi pompieri care vor acţiona în sistem integrat. Dar, fiecare eveniment va avea particularitatea sa şi vom dimensiona dispozitivul după necesităţi. Dar, pe lângă aceste evenimente, există o serie de alte activităţi în Capitală care trebuie acoperite din punctul de vedere la ordinii şi siguranţei cetăţenilor şi vor fi tratate cu aceeaşi atenţie", a explicat purtătorul de cuvânt al Jandarmeriei.

