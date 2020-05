Europa are două probleme în ceea ce privește redeschiderea școlilor, scrie Politico, într-un material în care vorbește despre revenirea elevilor în sălile de clasă pe fondul crizei COVID-19.

În primul rând, trebuie comparat riscul redeschiderii cu posibilele pagube ce ar putea fi provocate de o prelungire a închiderii, indiferent că vorbim despre daune economice sau sanitare. În plus, s-ar putea dovedi destul de anevoios să convingi părinții mai anxioși că acum este momentul să își trimită copiii înapoi la școală.



Europa, între redeschiderea școlilor și ținerea lor închise





Cum Europa însumează costurile celor patru luni de pandemie de coronavirus, s-ar părea că a venit momentul în care guvernele naționale trebuie să ia o decizie.

Este „unul dintre cele mai dificile lucruri” pentru cei însărcinați cu elaborarea de politici publice, spune Russell Viner, președintele Royal College of Pediatrics and Child Health.

E drept că situația e atât de complicată, încât nu e deloc ușor de găsit un răspuns, dar Europa nu a fost capabilă să ajungă la o abordare consistentă. Germania a început redeschiderea școlilor în aprilie, cu elevii claselor mari revenind primii la clase. În Anglia este exact invers, în condițiile în care redeschiderea planificată pentru iunie va debuta cu reluarea activității în clasele primare.

„Trebuie să ne gândim atât la riscurile redeschiderii școlilor, cât și la cele ale ținerii lor închise, pentru copii, părinți, profesori și personal auxiliar”, a afirmat Martin McKee, profesor la London School of Hygiene and Tropical Medicine.

Cum au procedat administrațiile naționale în alte țări de pe „bătrânul continent”. Spre exemplu, în Belgia, elevii claselor terminale din gimanziu au început să revină la școală. În Italia și Spania, pe de altă parte, lucrurile sunt tratate cu ceva mai multă grijă, astfel că unitățile școlare vor rămâne închise până în septembrie.



Cum procedează România. Anunțul făcut de președintele Iohannis





În România, cu mici excepții, elevii nu vor reveni fizic la școală pentru finalul anului școlar curent, iar materia va fi parcursă prin cursuri online – de altfel, Guvernul Orban s-a angajat să cumpere 250.000 de tablete conectate la Internet, astfel încât cât mai mulți copii să aibă șansa de a participa la ore. La final de aprilie, când anunța ce au hotărât autoritățile în această speță, președintele Iohannis preciza că, totuși, între 2 și 12 iunie, elevii de clasa a VIII și a XII-a vor putea reveni în clase – doar dacă doresc – pentru a se pregăti de examenele finale, Evaluarea Națională și Bacalaureatul.

„Faptul că elevii s-ar duce la școală ar implica, din punctul nostru de vedere, două riscuri mari: copiii să ducă boala la școală și de la școală, acasă. Am dorit și să știm ce fac alte țări. Unele nu mai vor să redeschidă școlile, unele situația încă e în evaluare. Am dorit și să aflăm ce se întâmplă unde s-au deschis experimental. În Franța s-a deschis într-o regiune. După câteva zile, zeci de elevi și profesori au fost confirmați. Unii profesori au ajuns la ATI. S-a decis astăzi ca, pentru majoritatea, grădinițele școlile și universitățile să nu se mai deschidă în acest an. Orele vor fi continuate online. Elevul, studentul nu se va întoarce FIZIC la ore. Școlile nu se vor mai redeschide în acest an școlar”, declara președintele Klaus Iohannis.