Europarlamentarul Tudor Ciuhodaru a declarat, într-o intervenție pentru B1 TV, că măsurile de relaxare trebuie să fie însoțite de o testare extinsă care să indice nivelul real al incidenței cazurilor de COVID-19:

„Măsurile de relaxare ar trebui să se bazeze pe o incidență reală, asta înseamnă testare extinsă, regulată, gratuită, capacitate de depistare a noilor tulpini, ceea ce nu face România în acest moment, prevenție, care înseamnă tot testare, în Marea Britanie se fac 1 milion de teste în fiecare zi și menținerea acelor rezerve de terapie”, a declarat europarlamentarul.

“Altfel sunt doar decizii politice, fără nicio bază medicală, fără studiu de impact, cu un imens potențial de discriminare, cum a fost și sunt alte decizii aberante, precum internarea asimptomaticilor, plimbarea cu izoleta, masca pe plajă, magazine închise la o anumită oră, blocarea circulației pe timp de noapte, și mai nou nunți, botezuri, pelerinaje, locuri de joacă pentru vaccinați, în timp ce la păcănele poți merge doar în funcție de incidență”, susține acesta.

Europarlamentarul a precizat în legătură cu noua variantă indiană, considerată mai periculoasă că a ajuns deja 44 de state, inclusiv în România:

“Pentru a putea fi stopată noua variantă de coronavirus, cea care riscă să devină dominantă în ultima perioadă în Marea Britanie, a fost redus intervalul dintre cele două doze de vaccin și s-a ajuns la opt săptămâni pentru persoanele peste 50 de ani șic ele mai vulnerabil, iar testarea a fost intensificată în zonele afectate.

Varianta indiană a virusului care a apărut pentru prima dată acolo în octombrie a fost detectată deja în 44 de țări, inclusiv în România, și în afară de India, în Marea Britanie au fost cele mai multe cazuri de contaminare”, a declarat Tudor Ciuhodaru.

Acesta a explicat de ce noua tulpină este mai contagioasă:

“Această tulpină ar conține două mutații de proteină spike, fapt ce poate scădea eficiența anticorpilor. În schimb Centrul European de Control al Bolilor Transmisibile a inclus această tulpină indiană care a fost detectată și în România, între variantele care determină îngrijorare. Dovezile sunt încă preliminarii”, a mai precizat europarlamentarul.

