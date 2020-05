Evaluare Națională 2020. Cum se calculează media finală pentru admiterea la liceu

Ministerul Educației a anunțat că mediile finale pentru admiterea elevilor la liceu se vor încheia anul acesta în condiții speciale, din cauza crizei epidemice care se pare că a dat peste cap întregul sistem de învățământ.

Spre deosebire de anii trecuți, elevii nu vor mai susține teze la sfârșitul acestui an școlar, potrivit unui ordin al ministrului.

Ordinul ministrului Educaţiei prin care este reglementată modalitatea de încheiere a situaţiei şcolare pe semestrul al II-lea a fost publicat vineri în Monitorul Oficial.

În document este prevăzută modalitatea de încheiere a situaţiei şcolare „în situaţii obiective, cum ar fi calamităţi naturale, intemperii, epidemii, pandemii, alte situaţii speciale care impun suspendarea cursurilor pentru o perioadă de timp care nu permite încheierea situaţiei şcolare pe semestrul al II-lea”.

Prin urmare, „nu se vor mai susţine lucrările scrise pe semestrul al II-lea (teze), iar mediile vor fi încheiate cu minimum două note/calificative”.

Cum se vor calcula mediile elevilor, pe semestrul al II-lea

Săptămâna trecută, Ministrul Educației, Monica Anisie a dispus ca toți profesorii și învățătorii din România să fie prezenți la școală, unde trebuie să încheie mediile școlare ale elevilor.

Aproximativ 165.000 de dascăli trebuie să se prezinte în perioada 2-12 iunie, la școlile de care aparțin pentru a încheia situația elevilor pe care îi au la clase.

Spre deosebire de alți ani școlari, când, dacă un elev mai avea nevoie de o notă, putea fi evaluat pe loc, acum situația diferă în mod categoric. De aceea Ministerul Educației și al Justiției Sociale a recurs la crearea unui regulament care să le arate profesorilor cum vor încheia aceste medii școlare.

Prin urmare, în cazul în care un elev care are două calificative pe semestrul al ll-ea, media lui școlară se va putea încheia cu cele două note. În situația în care elevul are doar o singură notă, profesorul are posibilitatea să evalueze activitatea derulată de elev de-a lungurl orelor predate în mediul online, după care să închidă media. Asta, în ciuda faptului că anterior ministrul Anisie precizase că elevii vor putea fi notați în catalog cu notele obținute în timpul cursurilor online numai după ce părinții acestora își vor da consimțământul în acest sens.

”Cadrul didactic decide împreună cu elevul sau părintele data la care acesta poate susţine o lucrare scrisă/un proiect prin care să fie notat, iar această notă devine media anuală”, potrivit ordinului emis de Ministerul Educației.

Ce se întâmplă cu elevii care au sfidat cursurile online

O altă variantă de încheie a situației școlare este luată în calcul pentru elevii care nu au avut posibilitatea de a frecventa cursurile online. În cazul în care acești elevi au o notă trecută în catalog, însă nu au activitate la cursurile online, profesorul va lua în calcul la calcularea mediei, nota respectivă și media obținută de elev pe primul semestru școlar, la materia în cauză.

În situația în care, elevul nu are absolut nici o notă sau nici un calificativ pe cel de-al II-lea semestrul, media școlară se consideră media de pe semestrul l. Practic, se vor dubla notele.

Pentru învățământul gimnazial și liceal se aplică cu totul o altă regulă la care se referă ordinil ministrului Monica Anisie. Dacă media pe primul semestru este mai mică de cinci, atunci elevul, care se va pune de comun acord cu profesorul va susține o lucrare de control, în mediul online, iar nota obținută la această testare va fi considerată media anuală.

Doar 63% dintre elevii români au participat la cursurile online, potrivit unui studiu realizat de UNICEF România în parteneriat cu Asociația HoltIs, Agenția de Dezvoltare Comunitară Împreuna, Centrul pentru Educație și Dezvoltare Profesională Step by Step, Federația Națională a Asociațiilor de Părinți.

La nivel national, 91% din elevi și peste 91% din cadrele didactice au acces la un dispozitiv IT, conform studiului.