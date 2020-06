Evaluarea Națională 2020. Cel puțin un elev a ratat proba de matematică, pentru că a fost depistat cu febră la trijaul epidemiologic de la intrarea în școală

Cel puțin un elev din cei peste 160.000 prezenți la proba de matematică, al doilea examen din cadrul Evaluării Naționale, a avut o temperatură mai mare de 37,3 grade Celsius, potrivit triajului epidemiologic realizat miercuri, la intrarea în centrul de examinare.



Marin Popescu, șeful Inspectoratului Școlar Județean Timiș, a anunțat că un absolvent de clasa a VIII-a din județ nu a putut participa la proba de matematică din cadrul Evaluării Naționale, din cauză că avea febră.

„Este vorba despre un elev de la Teremia Mare, care avea temperatura de 37,3 grade Celsius şi nu i s-a permis să intre în sala de examinare. El a fost îndreptat spre medicul de familie (...) şi va putea să participe în etapa specială a Evaluării Naţionale, care va avea loc pe 29 iunie”, a declarat Marin Popescu, potrivit Agepres.

Totuși, la nivel național, per total, trei elevi n-ar fi putut susține proba de matematică din aceleași motive, potrivit surselor invocate de EduPedu. Ei s-ar alătura, astfel, singurului elev din România care n-a putut participa la examenul de Limba și Literatura Română, ce s-a desfășurat luni, pentru că a fost depistat cu febră la intrarea în școală.



Președintele României, Klaus Iohannis, anunțase anterior că va fi organizată o sesiune suplimentară de Evaluare Națională, care va fi dedicat elevilor ce au absentat de la prima din motive medicale sau de carantină. La rândul său, Monica Anisie, ministrul Educației, a explicat că acei elevi care vor rata o probă din aceste cauze, nu vor fi nevoiți să le repete pe cele pe care au apucat să le susțină.

„Acum, o temă extrem de importantă pentru foarte mulți părinți și elevi sunt examenele naționale și le-am discutat pe acestea, fiindcă au apărut tot felul de întrebări. Părerea mea a fost că trebuie să îi lămurim pe oameni foarte bine, ca să știe ce se întâmplă. Prima concluzie, examenele naționale vor avea loc fizic, așa cum au fost planificate și anunțate deja de câteva săptămâni. Evaluarea Națională se va face începând din 15 iunie, așa cum a fost planificată, după care vor avea loc examenele de Bacalaureat”, a declarat președintele Iohannis.

Șeful statului a adăugat că „a apărut o problemă pe care am dorit s-o rezolvăm. Este posibil să fie copii care sunt bolnavi atunci când se ține examenul. Este posibil să vină copii la școală, pentru examen, și la termometru să se constate că are febră și nu poate să intre la examen. Pentru acești copii am considerat că trebuie să găsim o soluție să primească, totuși, aceeași șansă ca și copiii care pot intra la examen. Atenție, vorbesc de Evaluarea Națională, care se ține din 15 iunie, așa cum era planificată. Pentru copiii care sunt bolnavi, care sunt găsiți cu febră la intrarea în școală, care sunt izolați împreună cu familia la domiciliu, care sunt într-o localitate sau într-un cartier care este în carantină, pentru aceștia, deci pentru motive medicale și de carantină, și numai pentru aceștia, se organizează o a doua sesiune de Evaluare Națională, începând din 29 iunie. Deci, repet, Evaluarea Națională se ține cum este planificată - pentru cei care sunt însă bolnavi, găsiți cu temperatură, cu febră la intrarea în școală, sau izolați cu familia, sau carantinați, se organizează a doua sesiune”.