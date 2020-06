Monica Anisie, Ministrul Educației și Cercetării, a detaliat, în cadrul unei conferințe de presă susținute duminică, modul de desfășurare a Evaluării Naționale 2020.

Probele, la care s-au înscris 172.482 de absolvenți ai clasei a VIII-a, încep luni, la ora 9:00, în 4.253 de centre de examen.

Ministrul Educației a precizat, în cadrul unor declarații de presă, că prima etapă a examenului începe mâine, iar a doua etapă, pentru elevii care se află în izolare sau care mâine vor fi depistați cu peste 37,3 grade Celsius temperatură, va fi organizată o a doua etapă, în 29 iunie, înaintea repartiției computerizate din 10 iulie.

Monica Anisie a mai precizat că toți elevii vor avea acces în centrul de examen până la ora 8:30, completând că fiecare unitate a stabilit un grafic pentru a evita aglomerația, iar fiecare inspectorat va monitoriza ca toate aceste măsuri de prevenire să fie îndeplinite.

În ceea ce privește modalitatea de corectare a lucrărilor, anul acesta lucrările vor merge în alt județ decât cel din care face parte elevul, inclusiv pentru București, a mai punctat ministrul.

Totodată, Anisie a mai declarat că sunt peste 75.000 de profesori care participă la prima etapă a evaluării, cărora le-a mulțumit pentru mobilizarea de care au dat dovadă.

