Eveniment astronomic extrem de rar: Jupiter și Saturn nu au mai fost de acum opt secole atât de apropiate / Fenomenul, vizibil și cu ochiul liber

Fenomen astronomic inedit pe cer. Jupiter și Saturn vor fi atât de apropiate, cum nu s-a mai întâmplat de 800 de ani. Sincronizarea cerească funcționează încă din vară, deoarece Jupiter și Saturn s-au apropiat mai mult pe cerul nopții, iar între 16 și 25 decembrie vor fi la cea mai mică distanță.

Jupiter și Saturn nu au mai fost de acum opt secole



Planetele Jupiter și Saturn se apropie incredibil de mult, cum nu au mai făcut-o de opt secole.

„Alinierile dintre aceste două planete sunt destul de rare, apar o dată la fiecare 20 de ani, dar acest eveniment este excepțional de rar, pentru că vor apărea foarte aproape una de alta”, spune astronomul Patrick Hartigan de la Universitatea Rice.

„Acest eveniment s-a mai întâmplat ultima oară în dimineața zilei de 4 martie 1226”, adaugă el, potrivit PlayTech.

Următoarea aliniere de acest tip se va produce în 2080 și apoi în anul 2400.

Ambele planete pot fi văzute și cu ochiul liber, iar momentul de maximă apropiere va fi pe 21 decembrie.

Cele două planete vor părea ca fiind o singură planetă dublă, un punct foarte luminos, iar ele vor fi separate vizual doar de echivalentul unei cincimi din diametrul Lunii pline. Cu un telescop pot fi văzuți și sateliții artificiali ai celor două planete.LOVITURĂ pentru Pro TV! Încă o vedetă are COVID-19

Conjuncțiile Jupiter-Saturn în viziunea celor din vechime, din punct de vedere astrologic

Cel mai important ciclu planetar în astrologia clasică este cel al conjuncțiilor Jupiter-Saturn. Acest ciclu este cunoscut de multă vreme și se consideră că modelează evoluția societătii, politicii, științei, religiei etc.



Jupiter este planetă viitorului, a expansiunii, a creșterii, a oportunităților, a șanselor, a dreptății, a evoluției. Cunoscut drept Marele Benefic.



Saturn este planetă limitelor, restricțiilor, constrângerilor, structurii, disciplinei, auteritatii, construcției, blocajelor, a maturității, a responsabilității, a răbdării. Cunoscut că Marele Bău-Bău.



Jupiter face rotația în jurul Soarelui în 12 ani, iar Saturn în vreo 28. Cele două planete reușesc să se întâlnească, să facă o conjuncție în același semn și același grad la fiecare 20 ani. Semnul în care are loc conjuncția arată direcția următorilor 20 ani. Ultima data s-au văzut în 2000, în semnul Taurului.



De atunci am tot fost pe căpătuială, pe acumulat, am fost preocupați de latură materială și practică, am făcut progrese lent, exact așa cum îi place Taurului.



Dar în decembrie 2020, cele două planete se întâlnesc în semnul Vărsătorului.

Că dacă până acum, dacă lumea abia s-a mișcat și a mai arătat rezistentă față de online, inovație, inteligență artificială, automatizare, spiritualitate, în următorii ani ne vom grăbi în a trăi cu adevărat scenariile SF. Plus că Vărsătorului nu îi plac planurile, ci doar surprizele și schimbările, deci nu va grăbiți să va trasați linii clare. Vărsătorul urăște regulile, spiritul de turmă, tot ce este tradițional, răsuflat, prăfuit, vechi.



“Vor dispărea multe locuri de muncă, se vor inventă altele. Vom ajunge să facem online o mulțime de lucruri.



Cei mai avantajați vor fi cei cu marcaj de Vărsător, Gemeni, Balanța.



Cei mai testați vor fi cei cu marcaj de Taur, Scorpion și Leu.



Deci ne vom distra serios în următorii 20 de ani”, a scris Daniela Simulescu, astrolog DC News, pe Facebook.