Eveniment inedit în Sectorul 5: 'Educație și sănătate prin sport' - Micii luptători au intrat în ring (VIDEO)

Distracţie inedită în parcul Ferentari. Copiii de toate vârstele au

putut să-şi testeze talentul la sport şi nu orice fel de sport, ci tocmai la box. Mai mulţi profesionişti s-au urcat în ringurile montate în parc şi au ţinut meciuri demonstrative pentru tineri.

"Cum A fost meciul?

Copil: Frumos, bun"

