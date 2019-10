Fostul director al companiei TAROM, Mădălina Mezei, demisă din funcție marți, a declarat pentru ziuanews.ro că în ziua moțiunii de cenzură împotriva guvernului ministrul Transporturilor, Razvan Cuc (PSD), i-a cerut să rețină la sol aeronavele.

Declarația acesteia confirmă afirmația președintelui PNL, Ludovic Orban, care a spus încă de miercuri seară, în emisiunea 'Dosar de politician' de pe B1 TV, că Mezei a fost schimbată de la conducerea companiei pentru că a refuzat să rețină aeronavele la sol în data de 10 octombrie.

"Da, pot sa confirm ca Razvan Cuc mi-a cerut sa retin la sol aeronavele. I-am spus ca nu se poate, ca nu exista niciun motiv si ca ar fi vorba despre un abuz. In plus, compania TAROM nu poate fi implicata in asa ceva, in chestiuni politice. Cand am fost adusa la TAROM am specificat clar ca nu fac niciun fel de politica, doar sa-mi respect sarcinile profesionale si sa eficientizez societatea, ceea ce am si facut. Ministrul Cuc a invocat tot felul de argumente ca sa fac acest lucru, nu am vrut. Mai mult ca sigur acest refuz a fost motivul destituirii mele. Oficial, s-a invocat acel contract de leasing cu aeronavele ATR, ca nu a fost inca semnat si ca de aia merge prost treaba. Eu cum am fost adusa, asa am si fost data afara. Cu o saptamana inainte mi se prelungise mandatul si eram laudata, apoi m-a sunat seara presedintele CA si mi-a zis ca s-a decis sa fiu destituita", a declarat Mezei pentru sursa citată.

B1.ro a prezentat în exclusivitate informația potrivit căreia Mădălina Mezei a fost schimbată marți seară din funcția de director TAROM. Decizia survine la finalul mandatului de ministru al Transporturilor al lui Răzvan Cuc, în condițiile în care Guvernul Dăncilă a fost demis în urma moțiunii de cenzură.

A doua zi, în direct, pe B1 TV, președintele PNL și noul premier al României, Ludovic Orban, a dezvăluit că că directorul Tarom a fost demis marți seară pentru că nu ar fi fost de acord să țină la sol avioanele în ziua moțiunii de cenzură. Totul în contextul în care mai mulți parlamentari ai opoziției au venit atunci la București cu diferite curse pentru a vota moțiunea. (Detalii AICI)

Totodată, pilotul Emil Dobrovolschi, soțul purtătoarei de cuvânt al președintelui Klaus Iohannis, se declară revoltat de situația de la TAROM. Acesta susține că Mezei a fost schimbată de "politruci din răzbunare", afirmând că aceasta este "unul dintre oamenii care a crescut in Tarom si care are cu adevărat planuri de viitor". (Detalii AICI)