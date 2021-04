Examen scris pentru cei care vor să ocupe posturi de directori în unitățile de învățământ. Ministrul Sorin Cîmpeanu: Pentru cei care promovează prima etapă, cu nota minimă 7, urmează interviul (VIDEO)

Cei care vor dori să ocupe posturi de directori în unitățile de învățământ vor susține un examen scris care va avea loc, cel mai probabil, pe 27 iulie. Anunțul a fost făcut, luni, de ministrul Educației, Sorin Cîmpeanu, care a precizat că pentru a ajunge la etapa interviului candidații trebuie să obțină cel puțin nota 7 la proba scrisă.

“Este un obiectiv de bază în programul «România Educată» acela care vizează guvernanţa şcolilor, guvernanţa şcolilor este coloana vertebrală a sistemului de educaţie, degeaba poţi să adaugi masă musculară dacă nu ai o coloană vertebrală profesionistă, organizăm aceste concursuri începând cu un examen scris în data de 27 iulie. Intenţionăm să organizăm acest examen scris în care se vor putea prezenta toţi care cei aspiră la funcţia de director sau director adjunct într-o unitate de învăţământ preuniversitar”, a spus Sorin Cîmpeanu, luni, în cadrul unei conferințe de presă, unde a vorbit și despre propunerea privind decalarea vacanțelor elevilor, în funcție de regiuni.

“În data de 5 august vor expira toate mandatele conducerilor şcolilor din România. Deci este nevoie să organizăm această primă etapă, urmată de interviuri pentru cei care promovează prima etapă, nota minimă va fi 7, cei care promovează prima etapă se pot înscrie în septembrie şi în octombrie la concursurile care se vor susţine în fiecare şcoală”, a adăugat Cîmpeanu.

