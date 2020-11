Grupul de Comunicare Strategică (GCS) a anunțat, în raportarea de miercuri, că în ultimele 24 de ore, la nivel național, au fost confirmate 9.799 de noi cazuri de infectare cu coronavirus, dintr-un total de 38.863 de teste care au fost prelucrate în același interval. Deși în ultimele zile, România nu a mai înregistrat în ultimele două zile noi recorduri în ceea ce privește numărul caurilor noi de coronavirus suntem departe de a considera că am reușit să atingem un platou, consideră medicul timișorean Octavian Jurma.

Potrivit acestuia, bilanțul în scadere reflectă mai de grabă relocarea negativă a unui număr de peste 2.700 de cazuri din totalul zilei.

Acesta consideră că acest platou nu e posibil decât de la finalul săptămânii viitoare și trebuie precedat de o perioada de scădere a accelerației care se va oberva însă deja la finalul acestei săptămâni.

“Numerele raportate până cum par neverosimil de mici pentru că Luni s-au scăzut prin realocare negativă 2,782 de cazuri din totalul zilei. Se pare că și vârful de peste 10,000 de cazuri de săptămâna trecută s-a datorat unei astfel de realocari pozitive de 1,701 cazuri. În continuare avem 4,130 cazuri nealocate care la realocare vor disloca valorile zilnice atât la nivel național cât și la nivel județean. Efectul net este de întârziere cu încă 4-7 zile a sistemului de evaluare și prognoză și creșterea nivelului de incertitudine”.

Potrivit medicului timișorean, în acest context un eventual platou va fi mult mai ușor de declarat dar și mult mai greu de verificat statistic.

“Acest platou însă nu e posibil decât de la finalul săptămânii viitoare și trebuie precedat de o perioada de scădere a accelerației care se va oberva însă deja la finalul acestei săptămâni.

Indicatorul care va confirma această scădere de accelerație este o creștere săptămânală sub 25% (ideal sub 20%) față de totalul de săptămâna trecută.

Asta ne-ar da speranța că putem coborâ accelerația sub 10% săptămâna viitoare și la zero peste 2 săptămâni.

Chiar și așa o să depășim pragul de 10,000 de cazuri în medie pe zi cu variații între 6,000 și 12,000 (sau chiar mai mari) în interiorul săptămânii”, a precizat medicul Octavian Jurma.Soțul i-a murit la scurt timp după nuntă. Când s-a uitat la poze, văduva a descoperit un detaliu tulburător. A fost prea târziu

Acesta consideră că este inevitabilă o carantină completă iar amânarea ei până la perioada de după alegeri este inutilă:

“În opinia mea o carantină completă este inevitabilă și amânarea ei până după alegeri este inutilă și periculoasă pentru că mărește mult costul uman și economic fără nici un beneficiu social semnificativ.

Sper însă să mă înșel și România să fie excepția care reușește o coborâre rapidă cu un lock-down soft și parțial”, a conchis medicul timișorean.