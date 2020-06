EXCLUSIV // Actrița Roxana Lupu, care o interpretează pe Regina Maria a României: “În momentele dificile din prezent cred că trebuie să fii aproape de oameni. E bine să ne protejăm, dar să nu lăsăm frica să ne domine”

Știrea potrivit căreia prinţesa Sofia a Suediei a decis, încă de la mijlocul lunii aprilie, să ajute personalul medical care înfruntă criza coronavirusului a făcut înconjurul lumii. După ce a urmat un curs intensiv la Colegiul Universitar din Stockholm, Prințesa Sofia a Suediei a început să lucreze la Spitalul „Sophiahemmet” și să se implice astfel, alături de cadrele medicale în lupta împotriva pandemiei. Renunțând la confortul specific titlului nobiliar, Alteța Sa și-a asumat sarcini nemedicale precum dezinfectarea paturilor, curățenia în saloane sau pregătirea mesei pentru bolnavi, fără a interacționa direct cu pacienții infectați cu noul coronavirus.

Pentru români această știre are o semnificație aparte și ne amintește că și noi am avut o regină, care în alte vremuri critice a renunțat la coroana regală pentru a se dedica bolnavilor. Actuala pandemie a cauzat numeroase tragedii, însă ca orice criză care creează provocări pentru întreaga umanitate, a generat nevoia de a regăsi modele de curaj și de stăruință. În acest fel mitul Reginei Maria a României, care în timpul celui de-al Doilea Război Balcanic îngrijea bolnavii de tifos și de holeră, a fost intens vehiculat în spațiul public.

Actrița Roxana Lupu, despre rolul Reginei Maria: "A reprezentat, în primul rând, o întâlnire cu o parte importantă a istoriei noastre"

Dorind să aflăm ce relevanță are astăzi mitul Reginei Maria a României în contextul actualei pandemii de coronavirus am discutat cu actrița Roxana Lupu, cea care a dat viață marii personalități istorice în filmul “Queen Marie of Romania”.

Roxana Lupu a devenit celebră în Marea Britanie după ce a interpretat mai multe roluri semnificative, cum ar fi: prințesa Tatiana Romanov în Royal Murder Mysteries, Ana în BU21 la Trafalgar Studios, Bev în Frank Sumatra la Teatrul N60, regina Elisabeta a II-a în seriile documentare BBC Inside Buckingham Palace și Inside Windsor Castle, prințesa Margareta în Private Lives of Monarch, însă rolul Reginei Maria ocupă un loc aparte:

“Acest rol a reprezentat, în primul rând, o întâlnire cu o parte importantă a istoriei noastre, pe care eu personal nu o cunoșteam atât de bine. Pentru mine a fost o revenire la decența unei părți din istoria noastră, cumva o reamintire a ceea ce suntem. Pentru mine a fost un motiv în plus să fiu mândră că m-am născut în România. Evident că a fost și o parte personală, legată de întâlnirea cu limitele mele, cu limite pe care am încercat să le depășesc și care mi-au adus o evoluție. A fost din toate punctele de vedere o maturizare artistică și o provocare pe care nu mă gândeam că o să o trăiesc în viața asta ”, a explicat actrița Roxana Lupu pentru B1.RO.

Ea a explicat, totodată, care este motivul pentru care mitul Reginei Maria este atât de popular în zilele noastre, mai ales într-un context atât de dificil, cum este cel al pandemiei.

“Mereu când ne gândim la familiile regale și la regine, în primul rînd, au un anumit mister și o anumită fascinație, tocmai pentru că trăiesc vieți privilegiate, vieți pe care noi putem doar să ni le imaginăm. Sunt ca niște basme frumoase în care avem nevoie să credem mai ales în ziua de astăzi. A fost o surpriză plăcută să îmi dau seama cât de multă semnificație are Regina Maria pentru poporul nostru și să descopăr ca un fel de renaștere a acestui simțământ regal în oameni”, a mai precizat actița Roxana Lupu.

În ceea ce privește semnificația mitului Reginei Maria, în contextul actualei pandemii, Roxana Lupu a declarat următoarele: “Din jurnalul reginei Maria știu că în timpul febrei tifoide, vizita spitalele de pe front și niciodată nu purta mănuși și mască, deși era avertizată să le poarte, pentru că soldații obișnuiau să îi pupe mâinile. Ea spunea că nu are cum să le ofere o mână de plastic să o sărute, având în vedere că ei se jertfesc pentru țara noastră. Concluzia în urma acestei povestiri este că iubirea învinge frica. E bine să ne protejăm, dar să nu lăsăm frica să ne domine. În momentele dificile din prezent cred că trebuie să fii aproape de oameni, mai ales dacă ești politician, așa ar trebui.”

Regina Maria, în timpul Primului Război Mondial

Încă din primele clipe ale Primului Război Mondial, Regina Maria s-a înscris în rândurile armatei pentru a-i ajuta pe militari, potrivit informațiilor site-ului reginamaria.org, dedicat memoriei Regina Maria și realizat de către Asociația Identitate Culturală Contemporană (AICC România).

Aflăm că Regina Maria a dedicat cu generozitate timp şi energie bolnavilor și soldaților răniți pe front. Prin activitatea sa medicală pe frontul războiului a coordonat colaborarea cu Crucea Roșie, a organizat spitalele militare de campanie care preluau răniții de pe front și a strâns fonduri pentru serviciul de ambulanță care i-a și purtat numele.

Fotografiile din acea vreme o infățișează pe regină în uniformă de infirmieră, mergând prin unitățile sanitare militare, prin tranșee, și chiar prin apropierea liniilor inamice.