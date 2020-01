Directorul Filarmonicii Banatul, din Timişoara, Ioan Coriolan Garboni, a precizat că cei 20 de cântăreți care au susținut mai multe spectacole în China, în regiunea în care se manifestă noul tip de coronavirus fără leac, nu au intrat în carantină la întoarcerea în țară, așa cum au precizat mai multe surse din presă. Potrivit acestuia, nu există niciun pericol pentru că membrii Filarmonicii au susținut concerte într-o perioadă în care nu a izbucnit încă epidemia. Mai mult niciun artist nu a prezentat sintome ale bolii, deși perioada de incubație a trecut.

"Nu este vorba despre nicio carantină și niciun fel de virus. Colegii mei au efectuat un turneu de 50 de zile în China împreună cu alți colaboratori din țară. Ei au plecat din Timișoara în data de 2 decembrie și s-au cazat și au avut primul concert chiar în zona virusului în data de 3 decembrie. Nu era în China atunci niciun fel de virus identificat, niciun caz. După aceea ei nu au mai intrat în Wuhan, au cântat peste tot în China dar s-au întors în data de 2 ianuarie 2020 într-un tranzit autoportuar la acel aeroport, și în data de 20 au ajuns înapoi în țară. Conform informațiilor existente de la partea chineză acest virus are o perioadă de incubare de 2 săptămâni, deci în mod normal dacă colegii mei ar fi luat virusul în data de 2 ianuarie, când au avut tranzit în aeroport trebuia să se manifeste încă din China și aproape sigur ar fi fost opriți la aeroportul chinez sau la aerportul din Frankfurt sau la Timișoara în România. Nu s-a întâmplat asta. Nu există niciun caz", a explicat în exclusivitate pentru B1.ro directorul Filarmonicii Banatul, din Timişoara.

Deși nu există niciun pericol, conducerea Filarmonicii a dispus preventiv luarea unor măsuri de la sine putere, precum efectuarea unor controale amănunțite și o perioadă de repaos pentru artiștii care s-au întors din China.

"Noi am hotărât să luăm niște măsuri, de la noi putere, ca toți colegii mei care sosesc în data de 20, luni, să fie invitați luni și marți la medicina muncii, firma respectivă făcând un gest de curtuazie deosebită aducând un specialist în virusologie. Au fost consultați ba mai mult li s-au făcut chiar analize virusologice, cu filme, cu RMN pentru plămâni. Sigur că nu există niciun caz, însă tot ca un exces de zel am zis ca acești colegi ai mei să se abțină de la studiat în săptămâna următoare și să stea acasă, eu asumându-mi responsabilitatea ca să-i plătesc, preferând, așa cum zice românul ca paza bună să treacă primejdia rea. Nu există niciun caz în Timișoara, nu există carantină. Aseară chiar am primit după discuția cu Primăria și după cea cu DSP o indicație, că măsurile asumate sunt corecte", a mai precizat Ioan Coriolan Garboni.

Autoritățile chineze au anunțat miercuri că nouă persoane au decedat până acum din cauza noului tip de coronavirus, iar 440 de persoane au fost infectate. China bagă în carantină Wuhan, orașul de 11 milioane de locuitori considerat drept epicentrul epidemiei de coronavirus, care a omorât deja 17 persoane și a infectat aproape 600, pe măsură ce autoritățile statelor de pe toată scena globală fac eforturi disperate pentru a preveni o pandemie la scară mondială, potrivit Reuters.

Oficialii din domeniul sanitar se tem că rata de transmisie se va accelera odată cu sutele de milioane de chinezi care vin acasă sau, după caz, pleacă peste hotare, cu ocazia Anului Nou, care începe sâmbătă.

Se crede că noul coronavirus și-a făcut debutul la finalul anului trecut, din cauza animalelor sălbatice vândute ilegal la o piață din Wuhan, oraș aflat în centrul Chinei. Cazuri de coronavirus au fost raportate chiar și în SUA, ceea ce a alimentat temerile că virusul s-a răspândit deja pe tot Globul.

Inclusiv autoritățile din România i-au în calcul luarea unor măsuri speciale: în aeroporturi, vor fi montate termoscanere care să identifice pasagerii cu febră şi au comandat teste rapide pentru depistarea virusului. (Vezi aici detalii).