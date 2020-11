EXCLUSIV // Arhiepiscopia Tomisului confirmă că preoții au fost chemați la pelerinajul de Sfântul Andrei: “În fiecare an au venit, nu e nimic nou”. Jandarmeria Constanța: Au fost solicitate măsuri de ordine

Deși Instanța nu i-a dat câștig de cauză, Arhiepiscopul Tomisului, Înalt Prea Sfinţitul Teodosie, cheamă toţi preoţii din judeţul Constanţa la pelerinajul din data de 30 noiembrie de la Mănăstirea Peştera Sfântului Apostol Andrei. Magistrații au decis că tradiționala manifestare religioasă nu se poate desfășura în acest an așa cum s-a întâmplat în anii precedenți, cu pelerini veniți din toată țara, din cauza restricțiilor impuse pe fondul pandemiei de coronavirus.

Cu toate acestea, pe rețelele de socializare a fost distribuită o circulară prin care, preoților din Eparhia Tomisului li se solicită să participe ca delegaţi, în interes profesional, pentru a oficia Sfânta Liturghie la Mănăsitrea Peştera Sfântului Apostol Andrei pe data de 30 noiembrie.

“În contextul pandemiei actuale, precum şi al carantinei instituite în judeţul Constanţa, pentru deplina cinstire a Sfântului Apostol Andrei creştinătorul românilor, Arhiepiscopia Tomisului a hotărât următoarele: în data de 30 noiembrie 2020, toţi preoţii din Eparhia Tomisului, personal clerical şi monahal, sunt delegaţi în interes profesional să săvârşească în sobor Sfânta Liturghie la Mănăstirea Peştera Sfântului Apostol Andrei din localitatea Ion Corvin, judeţul Constanţa; bisericile parohiale din cuprinsul Arhiepiscopiei Tomisului vor rămâne deschise pentru închinare şi rugăciune individuală”, se arată în documentul Arhiepiscopiei Tomisului.

Arhiepsicopia Tomisului cconfirmă solicitarea adresată preoților

Contactat de B1.RO, Eugen Tănăsescu, purtătorul de cuvânt al Arhiepiscopiei Tomisului, a confirmat solicitarea adresată preoților, sugerând că mobilizarea acestora este conformă cu tradiția care se împlinește an de an: “În fiecare an au venit, nu e nimic nou”, consideră preotul Eugen Tănăsescu.

Acesta a ținut, totodată să facă o precizare: În ziua cinstirii Sfântului Andrei, Sfânta Liturghie se va oficiași la parohiile din cuprinsul Arhiepiscopiei: "Regretăm faptul că s-a putut înțelege eronat că la parohii nu se va mai oficia Sf. Liturghie", este mesajul transmis de Arhiepiscopia Tomisului.

Purtătorul de cuvânt al Jandarmeriei Constanța, locotenent colonel Razvan Puiu Ivan, a precizat că au fost solicitate măsuri de ordine. Misiunea nu este a unității Inspectoratului Județean, ci a unității mobile din municipiul Constanța: "Colegii no;tri care au resurse mai numeroase, mai consistente, vor asigura ordinea".

De asemenea, reprezentantul Jandarmeriei Constanța a explicat faptul că, potrivit regulilor în vigoare, la pelerinaj pot participa doar credincioșii din localitatea Ion Corvin.

Instanța a respins solicitarea Arhiepiscopiei Tomisului

Arhiepiscopia Tomisului a solicitat Tribunalului Constanţa să anuleze hotărârea Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Constanţa prin care sunt interzise pelerinajele religioase pentru alte persoane decât cele care au domiciliul în localitatea unde are loc evenimentul, dar instanţa a respins această cerere.

Patriarhia Română a transmis joi că este necesar ca autorităţile de stat competente să permită în mod excepţional credincioşilor din ţară să vină în pelerinaj la peştera Sfântului Apostol Andrei, din comuna constănţeană Ion Corvin, cu respectarea distanţei fizice, purtarea măştii şi dezinfectarea obiectelor atinse. Motivaţia este aceea că localitatea are un număr mic de locuitori, sub 2.000, şi că Statul a recunoscut rolul excepţional avut de Sfântul Apostol Andrei în viaţa poporului român.

Amintim, din 20 noiembrie, municipiul Constanța și localitățile din jur au intrat în carantină, după ce incidența cazurilor de COVID-19 depășise 9 la mia de locuitori, în ultimele 14 zile. Printre alte restricții, pelerinajele sunt interzise.