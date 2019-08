EXCLUSIV // Semnalat luni, în premieră, de B1.ro, cazul exploatării minorilor din Costinești a explodat marți în toată media centrală. Din păcate, în ciuda mediatizării acestui caz, autoritățile nu au fost capabile până acum să identifice capii rețelei să să-i ajute în vreun fel pe copiii exploatați.

Astfel, în urma sesizării făcute de o turistă către poliția din Costinești și DGASPC Constanța, aceste instituții susțin că au încercat să identifice zecile de copii surprinși dormind în plină stradă înveliți în carton și cerșind. Deși femeia le-a explicat zonele și orele unde a filmat imaginile cutremurătoare cu cei mici, după acțiunea din cursul zilei de luni nu a fost găsit nici un copil din cei filmați. Auroritățile spun că vor continua acțiunea.

"Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța s-a sesizat cu privire la situația unor minori, care au fost văzuți cerșind, dormind sub cerul liber ori lipsiți de supraveghere în localitatea Costinești. Au fost contactate autoritățile din localitatea Costinești, în scopul identificării minorilor aflați în situații de risc. După verificările efectuate în timpul zilei de poliția națională, echipe mixte formate din reprezentanți ai DGASPC Constanța, adică un asistent social și un psiholog, reprezentanți ai poliției și ai jandarmeriei au verificat și în cursul serii trecute întreaga localitate Costinești.

Precizăm că în urma acestei acțiuni nu au fost identificați minori care să se afle în situația care ne-a fost semnalată. DGASPC Constanța va continua în perioada următoare acest gen de acțiuni în colaborare cu autoritățile. În același timp poliția din Costinești ne va anunța de îndată în legătură cu situații de acest gen care pot să apară în cursul zilei. DGASPC Constanța va lua toate măsurile ce se impun în astfel de situații, și potrivit legii se poate ajunge până la instituirea unor măsuri de protecție specială pentru copiii aflați în situații de risc", a declarat pentru B1.ro Oana Manoilă, purtător de cuvânt al DGASPC Constanța.

