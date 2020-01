O orchestră formată din 50 de artiști s-a întors marți din China, unde au susținut spectacole, inclusiv în regiunile afectate de epidemia cu noul tip de coronavirus. Muzicienii provin de la Filarmonica Banatul din Timișoara, din Arad, Oradea, Cluj, Brașov, București și Constanța.

În contextul în care, autoritățile de pe toată scena globală fac eforturi disperate pentru a preveni o pandemie, am dorit să aflăm cum au tratat autoritățile cazul artiștilor care s-au întors recent din China și care este situația lor în prezent.

Contactați de B1.RO reprezentanții DSP Constanța, Brașov și Bihor au precizat că până în acest moment artiștii nu au fost supuși unor analize medicale amănunțite având în vedere că aceștia nu au prezentat simptome. În mare parte supravegherea autorităților s-a realizat până în acest moment telefonic și se bazează doar pe relatările artiștilor, Direcțiile de Sănătate Publică oferind în acest sens recomandări celor vizați.

Doar artiștii de la Filarmonica Banatul din Timișoara au fost supuși unor ample analize, așa cum a precizat pentru B1.RO directorul Ioan Coriolan Garboni. Asta însă la recomandarea conducerii Filarmonicii, și nu din inițiativa DSP. (Vezi aici detalii)

DSP Constanța monitorizează telefonic situația: "În momentul în care au probleme, îi îndrum către Spitalul Clinic de Boli Infecțioase"

Artiștii din județul Constanța care au făcut parte din grupul ce a susținut turneul artistic în China, în regiunile afectate de noul tip de coronavirus se află sub "supraveghere"telefonică", potrivit reprezentanților DSP. Aceștia au explicat că niciun artist nu prezintă simptome și că nu au intrat în contact direct cu surse de răspândire a virusului. Prin urmare DSP Constanța a luat legătura telefonic cu persoanele vizate și au precizat că dacă vor avea simptome vor fi îndrumați către Spitalul Clinic de Boli Infecțioase.

"Nu i-am văzut față în față. Ei au venit ieri, noi am fost anunțați astăzi de faptul că ei au fost într-un turneu artistic în China, în provincia Whan. Cât am vorbit la telefon, cu fiecare în parte, noi de astăzi îi monitorizăm pentru o perioadă de 14 zile, cum spune metodologia pentru infecția de coronavirus, la ora actuală niciunul nu prezintă simptomatologie, adică nu are febră, dureri de gât, nu tușește, nu are mialgie. De asemenea, în context epidemiologic, ei zic că nu au venit în contact cu păsări și animale moarte, nu au mers prin ferme. Unii dintre ei au spus că nici măcar în oraș nu au putut să iasă. În acest context le-am spus ca pe o perioadă de 14 zile, conform metodologiei de supraveghere a pneumoniei cu noul coronavirus, trebuie să nu vină în contact cu aglomerări de oameni, să nu meargă la spectacole. Trebuie un contact restrâns și acasă. Le-am recomandat că atunci când vin în contact să aibă mască, să se termometrizeze în fiecare zi și noi o să monitorizăm telefonic treaba aceasta. În momentul în care au probleme, au peste 38 de grade, de exemplu, eu îl îndrum către Spitalul Clinic de Boli Infecțioase și anunț și spitalul că trimit un asemenea caz. Am mai avut în alți ani, acum 5 ani, acest gen de supraveghere și nu am avut probleme. La ora actuală ei sunt asintomatici. Niciunul nu are febră, niciunul nu tușește sau nu îi curge nasul. Am luat legătura și cu medicii lor de familie ca în cazul în care se prezintă să ne anunțe și pe noi", a explicat un reprezentant al DSP Constanța pentru B1.RO.

DSP Brașov recomadă vizita la medicul de familie dacă apar simptome

La rândul lor, reprezentanții DSP Brșov au precizat că monitorizează telefonic situația artistului de la Filarmonica din Brașov care s-au întors recent din China. Acesta a primit de asemenea recomandarea ca în cazul apariției unor simtome să se prezinte la medicul de familie.

"Într-adevăr unul dintre artiștii de la Filarmonica din Brașov s-a întors recent din China unde a susținut concerte, fără să viziteze orașul despre care facem discuție. El nu a fost îna cel oraș. S-a întors la începutul anului. Am luat legătura cu Filarmonica. Ne-a făcut legătura cu artistul respectiv. Acum am închis telefonul cu dânsul. I-am recomadat ca dacă apar stări în primele 14 zile de la un posibil contact infectant, ceea nu credem că epidemiologic putem să vorbim despre asta, dacă apar sintome ca tuse, febră peste 38 de grade, dispnee, să se prezide la medicul de familie și să declare faptul că s-a întors recent din China", au precizat reprezentanții DSP Brașov.

DSP Bihor: Nu ni s-a semnalat că ar fi ceva alarmant

În cazul artiștilor de la Filarmonica Oradea întorși din China, DSP Bihor precizează că și în acest caz autoritățile se află la stadiul de supraveghere și că doar dacă vor apărea simtome se fac investigații suplimentare.

"Noi am aflat dimineață de la conducerea Filarmonicii Oradea că au fost două persoane în China. Noi le-am recomandat să se adreseze medicului de familie pentru supraveghere pentru că nu ni s-a semnalat că ar avea simptome de boală sau ceva care să fie alarmant. Trebuie urmărit riguroas la medicul de familie apariția simptomelor de boală, respiratorii. Dacă apar se fac investigații suplimentare. Există posibilitatea să fi fost acolo și să nu fi contactat virusul sau vreo îmbolnăvire respiratorie legată de ce se vorbește acum despre coronavirus. Măsurile luate de DSP Bihor au fost atât informarea populației, astăzi am dat un comunicat de presă despre situația actuală și despre cum ne putem îmbolnăvi, cum putem preveni, mai exact cum călătorii pot preveni îmbolnăvirea, cei care vizează să călătorească în cele patru provincii din China care sunt cu risc sau care se întorc de acolo. Am informat sistemul de sănătate, respectiv medici de familie și spitale privind metodologia de supraveghere a unei posibile infecții cu acest coronavirus astfel încât sistemul de sănătate să fie pregătit pentru evaluarea cazurilor și o supraveghere adecvată. Prina ceste măsuri prevenim îmbolnăvirea în cazul în care apare în județul Bihor un caz", a precizat DSP Bihor.

DSP București, DSP Cluj și DSP Arad nu au oferit încă un răspuns pentru B1.RO despre situația românilor care s-au întors recent din China.

Autoritățile chineze au anunțat miercuri că nouă persoane au decedat până acum din cauza noului tip de coronavirus, iar 440 de persoane au fost infectate. China bagă în carantină Wuhan, orașul de 11 milioane de locuitori considerat drept epicentrul epidemiei de coronavirus, care a omorât deja 17 persoane și a infectat aproape 600, pe măsură ce autoritățile statelor de pe toată scena globală fac eforturi disperate pentru a preveni o pandemie la scară mondială, potrivit Reuters.

Oficialii din domeniul sanitar se tem că rata de transmisie se va accelera odată cu sutele de milioane de chinezi care vin acasă sau, după caz, pleacă peste hotare, cu ocazia Anului Nou, care începe sâmbătă.

Se crede că noul coronavirus și-a făcut debutul la finalul anului trecut, din cauza animalelor sălbatice vândute ilegal la o piață din Wuhan, oraș aflat în centrul Chinei. Cazuri de coronavirus au fost raportate chiar și în SUA, ceea ce a alimentat temerile că virusul s-a răspândit deja pe tot Globul.