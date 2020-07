EXCLUSIV // Avertisment sumbru: Numărul deceselor cauzate de COVID-19 ar putea crește pe măsură ce locurile la terapie intensivă se vor umple: “Ne va putea duce și pe noi în acele situații dramatice în care să nu mai putem interna”

EXCLUSIV // Medicul timișorean Octavian Jurma, cunoscut pentru predicțiile sale privind evoluția pandemiei de coronavirus în România, trage un puternic semnal de alarmă. Un moment critic va fi creșterea numărului de pacienți infectați cu COVID-19, aflați în stare gravă, care au nevoie de recuperare în secțiile ATI. Asta în condițiile în care pentru acești pacienți recuperarea poate dura în medie între trei și patru săptămâni.

“Asa cum ne așteptam din evolutia bolii exista o latenta de 7-14 zile intre ascensiune numarului de cazuri noi si a celui de cazuri la ATI si deceselor. La ATI nu putem calcula un total de internari noi, avem doar media zilnica din saptamana si de aceea curba este putin decalata in unele portiuni. Vedem cum cresterea numarului de cazuri noi duce dupa o perioada la cresterea numarului de internari la ATI si a numarului de decese in faza ascendenta a valului. Asa cum ne asteptam scaderea numarului de cazuri noi duce la scaderea numarului de internari la ATI si a numarului de decese in faza descendenta a valului”, a scris Octavian Jurma pe Facebook.

Acesta a explicat că ar trebui să ne așteptăm la o creștere a deceselor, pe măsură ce numărul pacienților de la ATI crește la rândul său, având în vedere că bolnavii vor ramâne internați și trei sau patru saptamani:

“Aspectul acestei etape de crestere a valului este insa asemantor cu faza de debut a primului val si asa cum se vede deja, curba portocalie a inceput sa urce mai rapid iar decesle vor urma de aceasta data curba ATI la o saptamana ca o umbra dupa care o vor depasi pe masura ce locurile din ATI se vor umple cu bolnavi care vor ramen internati si 3-4 saptamani, pe principiul primul venit primul servit, cu mentiunea ca la ATI se serveste viata si sansa cu 50% mai mare la viata decat fara.

Situatia este sumbra si valul care vine un potential tsuami, insa repet, evolutia este inca lenta in comparatie cu ceea care urmeaza si mai avem un [scurt] ragaz de a face ceva”, este predicția făcută de medicul Octavian Jurma.

Îngrijorări cu privire la creșterea numărului de pacienți COVID-19 la secțiile ATI

La rândul lor reprezentanții corpului medical de la ATI sunt îngrijorați de modul cum evoluează pandemia de coronavirus în România. Contactat de B1.RO, Dorel Săndesc, Președintele Comisiei ATI din Ministerul Sănătății, a confirmat faptul că media unui bolnav de coronavirus care are nevoie de internare la ATI poate ocupa un pat până la trei sau patru săptămâni, fapt ce pune presiune asupra sistemului sanitar.

Cu toate acestea medicul a subliniat faptul că suntem încă departe de situația din statele occidentale, când medicii au fost puși în situația de a alege cine trăiește și cine nu, pe de o parte pentru că creșterea numărului de persoane infectate, internate la ATI, a fost lentă, iar pe de altă parte pentru că secțiile au fost dotate ăntre timp pentru a face față unor noi valuri.

“Ne îngrijorează foarte mult faptul că numărul pacienților de la ATI crește. Totuși nu putem spune că a crescut așa de brusc, încât să copleșească capacitatea de primire, cum s-a întâmplat în atâtea țări dezvoltate. Dacă acum avem capacitatea de răspuns în fațanumărului de cazuri, una din explicații este faptul că în aceste luni, Societatea Română de ATI și Comisia de specialitate consultativă a Ministerului Sănătății au lucrat intens, nu au stat, făcând programe de modernizare și dotare, indicând care este necesarul real, făcând toate proiecții bugetare și lucrând pe diverse planuri pentru a reuși să îmbunătățim situația. Astăzi stăm mai bine decât la începutul crizei pentru că secțiile ATI au mai multe echipamente decât la început. Este vorba despre câteva sute de ventilatoare mecanice, câteva sute de monitoare, paturi de terapie intensivă”, a declarat Dorel Săndesc.

Deși situația este sub control, asta nu înseamnă că lucrurile nu vor putea degenera, dacă trendul crescător se menține: “Reușim deocamdată să facem față acestui trend crescător, dar creșterea în continuare a numărului pacienților ne va putea duce și pe noi în acele situații dramatice în care să nu îi mai avem unde interna. Nu putem vorbi încă despre atingerea unui vârf, având în vedere că numărul de cazuri crește. De asemenea, nu putem vorbi încă despre atingerea unui vârf, atâta timp cât mai avem locuri la ATI. Avem aceste locuri pentru că prin campania umanitară s-a strâns acele fonduri care au permis achiziționarea a 4 containerede ATI, complet dotate cu paturi, monitoare, ventilatoare, fiecare cu 15 locuri și care reprezintă foarte mult”, a mai precizat Dorel Săndesc.

Acesta a subliniat că cea mai mare problemă rămâne cea a deficitului de personal în secțiile ATI: “Rămâne în continuare problema deficitului de personal pe care și pe ea am reușit să o compensăm prin fenomenul voluntariatului și a solidarității. Această rotație a medicilor, această detașare nu va rezolva problema deficitelor.Rămânem în continuare la fel de puțini”

Record al internărilor la ATI, de la debutul pandemiei de COVID-19

Grupul de Comunicare Strategică a anunțat luni că, în ultimele 24 de ore, au fost depistate cu coronavirus încă 1.104 de persoane, iar 19 pacienți cu COVID-19 au murit. Bilanțul îngrijorează însă în special în ceea ce privește pacienții de la secțiile ATI. Aici, numărul celor internați în acest moment este de 353 de oameni.

Până la această dată, la nivel național, au fost prelucrate 1.110.534 de teste Covid-19. Dintre acestea 7.574 au fost efectuate în ultimele 24 de ore, 4.877 în baza definiției de caz și a protocolului medical, iar 2.697 la cerere. Totodată, au fost raportate și rezultatele a 59 de teste prelucrate anterior ultimelor 24 de ore și transmise până la data de 27 iulie.

Comparativ cu luna precedentă, numărul pacienților infectați cu COVID-19, aflați la terapie intensivă aproape că s-a dublat.