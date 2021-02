EXCLUSIV B1 TV // Toni Grecu, mărturisiri din timpul incendiului de la Balș: A fost un coșmar / O angajată ne-a spus: Treziți-vă, a luat foc spitalul / A fost maratonul vieții (VIDEO)

Celebrul actor Toni Grecu a fost internat la Spitalul Matei Balș din Capitală și s-a aflat în Pavilionul V chiar în dimineața în care a izbucnit incendiul în care au decedat pacienți infectați cu noul coronavirus. Actorul a povestit în exclusivitate pentru B1 TV, cum a fost experiența sa la Matei Balș.

Fondatorul grupuli Divertis a fost mulțumit de modul în care a fost tratat la Spitalul Matei Blaș, dar a precizat că a avut neșansa să fie internat în Pavilionul V, când a avut loc tragedia de la finalul lunii ianuarie, iar la cinci dimineața au fost sculați din pat și evacuați din saloane:

„Pentru Spitalul Matei Balș am o atitudine pozitivă, pentru că eu am fost foarte bine îngrijit acolo. Despre incendiul ăsta, punctul, nu știu ce să spun, pot să spun doar atât: că a fost un coșmar, pentru mine ca și pentru alți oameni care au avut neșansa să fie evacuați dimineața la ora cinci, sculați din pat, în condiții de sănătate extrem de precare și acestă neșansă... asta e destinul.

Să căutăm vinovați nu e treaba mea. E treaba instituțiilor statului. Dar repet, Institul Matei Balș, din punct de vedere al modului în care s-a ocupat și se ocupă de oameni, eu nu am observații de făcut. Singurul lucru pe care pot să îl spun este că oamenii aia s-au ocupat foarte bine de mine și de tratamentul pe care mi l-au dat”, a declarat actorul Toni Grecu, pe B1 TV.

Povestea incendiuli de la Matei Balș, prin ochii actorului Toni Grecu

„Filmul, pe care l-am trăit eu, în dimineața cu pricina, la ora cinci, când ușa salonului s-a izbit de perete, a intrat o asistentă fără combinezon și fără atașamentul specific pentru zona de COVID-19, a venit doamna speriată, a intrat repede, a deschis geamul, probabil ca să se evacueze surplusul de oxigen din salon.

Eram două persoane, un pat era liber. Eram eu și încă un domn și ne-a spus: „Treziți-vă, stați la marginea patului pentru că a luat foc spitalul!” Mă trezesc din somn, eram complet buimac, auzeam o sirenă și pe geam, cu coada ochiului, am văzut valuri de fum care se înălțau prin fața geamului. Nu îmi dădeam seama, eu eram dependent de oxigen în momentul acela, abia puteam să mă ridic să merg până la chiuvetă. Eram în plin tratament și în plină boală.

Nu am intrat în panică. Am conștientizat situația și am stat la marginea patului, cu masca de oxigen pe față. M-am cuplat la butelie. M-am decuplat de la sursa de oxigen statică, de pe perete și m-am cuplat la butelie știind că va urma evacuarea", a povestit Toni Grecu.

„Mi-am luat lucrurile necesare: ochelarii, telefonul, buletinul, cardul de sănătate și o geacă peste pijama”

„Am plecat la comanda acum ieșim. Doamna asistentă mi-a luat butelia și m-a ajutat să cobor două etaje și am ajuns la ușa care dădea în curtea spitalului. Nu vă spun ce complicat este să cobori treptele la două etaje (...) A fost o chestie foarte sufocantă”, a mărturisit actorul.

Actorul a povestit că a ajuns în curtea spitalului, unde s-a spirjinit de un gard și s-a așezat sub formă de unghi drept, încercând să își găsească suflu după efort.

„Curtea era ocupată de mașinile de pompieri”

Fondatorul trupei Divertis a povestit că odată ajuns în curtea spitalului a remarcat faptul că spațiul era ocupat de mașinile pompieri,

„Curtea era ocupată de mașinile de pompieri. Salvările care trebuiau să ne ducă la alte spitale, erau în partea cealaltă a curții, la o distanță peste 100 de metri. Repet, bolnavii respectivi, erau în imposibilitatea de a face drumul acesta. Era ceva foarte greu. A fost un infern. Am făcut drumul acesta, după vreo 5-7 minute a venit un paramedic și a spus: „Acum mergem la salvare că ardem ca șobolanii”.

În dreapta mea era spitalul și vedeam la etajul 1 cum patru saloane ardeau și ieșeau valurile de fum, care se înălțau spre cer. În zona în care nu ardeu, erau bolnavii în balcon, așteptând să le zică cineva ce să facă. Un pompier încerca să ajungă la ei, dar avea scara prea scurtă. Oamenii nu puteau să sară balustrada”, a mai adăugat actorul.

„Paramedicul îmi spunea: „Sunteți aici cu noi! Să nu plecați”, probabil că îmi dădeam ochii peste cap”

„Nu am mai văzut apoi ce s-a întâmplat, probabil că personalul i-a ajutat să iasă, să vină în curtea spitalului. Pe mine m-a luat paramedicul respectiv de glugă și butelia într-o parte. Mai era o doamnă bolnavă, pe care o ținea asistenta cu cealaltă mână.

Eu, mergând repede, i-am spus că nu mai pot și acum îmi sună în minte vorbele paramedicului care mă încuraja și îmi spunea „Haideți domnul Grecu să nu leșinați acum că mai e puțin până la salvare”. Nu îmi venea să cred. Am mers mai rapid, suta aia de metri, știu că am ajuns la salvare dar nu mai știu dacă am leșinat în ușa salvării sau după ce am urcat (...) „Sunteți aici cu noi da! Să nu plecați! – îmi spunea paramedicul. Probabil că eu îmi dădeam ochii peste cap (...) Am ajuns la Spitalul Pantelimon, unde mi s-au făcut toate analizele să se constate dacă am inhalat funingine și fum, dar nu s-a întâmplat chestia asta pentru că eu eram oricum pe oxigen (...) Am stat acolo până la ora prânzului și am constat, s-a întâmplat o chestie pe care nu o înțeleg, eu eram pe 10 litri de oxigen când am plecat din salon, și la Pantelimon, la ora 12, au venit doi doctori să vadă pe câți litri sunt și mi-au spus „aa sunteți pe cinci litri și aveți saturația maximă” – din momentul ala a început perioada de revenire a organismuliui, iar în următoarele nouă zile am părăsit spitalul”, a mărturisit actorul.