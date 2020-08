EXCLUSIV // Bricul "Mircea" va desfășura prima călătorie în jurul lumii. Comandantul Mircea Târhoacă, pentru B1.RO: "Cel mai important port în care vom ajunge va fi Portul Constanța, la întoarcere"

EXCLSUIV // Bricul”Mircea”, nava emblemă a flotei române, va desfășura prima cursă în jurul lumii, în cadrul unei misiuni care va dura aproape un an. Pentru această călătorie lungă, bricul a intrat în Șantierul Naval Midia la începutul lunii iulie, pentru pregătiri și lucrări la corpul navei, precum și la totalitatea instalațiilor și echipamentelor de bord.

Misiunea desfășurată de nava-școală “Mircea” va avea două obiective: va fi un marș de instrucție și promovarea țării noastre în lume, așa cum a declarat comandantul navei, comandorul Mircea Târhoacă, pentru B1.RO.

“Ca oricare misiune pe care nava școală “Mircea” o primește este să facă instrucție cu cadeții de la Academia Navală și de la Școala de Maiștrii Militari de Marină. Academia Navală are o colaborare și cu alte academii, prin urmare vor fi și alți cadeți străini la bord. Este vorba despre un marș de instrucție, un marș în care cadeții se pregătesc pentru viitoarea carieră de ofițeri de marină sau maistru militar de marină.

Pe lângă această activitate, principală a Navei Școală Mircea, nava mai este și un ambasador onorific al României. Reprezintă România, reprezintă Statul Major al Forțelor Navale, Reprezintă Ministerul Apărării Naționale. Asta facem noi, în toate marșurile navei-școală Mircea”, a precizat comandorul Mircea Târhoacă.

Acesta a vorbit și despre complexitatea pregătirii unei astfel de misiuni care va pune la încercare abilitățile și rezistența cadeților:

“În fiecare an avem un astfel de marș de instrucție. Misiunea noastră nu se termină, odată ajunși în port, ci continuă și în porturile în care acostăm. O astfel de misiune este foarte complexă. Presupune o foarte bine pregătire a navei din punct de vedere tehnic și al echipajului din punctul de vedere al cunoștințelor și al abilităților de a rezista la un astfel de marș.

Nava se află în acest moment în Șantierul Naval Midia și execută niște modificări de reparație, modificări și andocare, pentru a pregăti orice misiune pe care o poate primi din partea Statului Major al Forțelor Navale”, a precizat comandantul navei-școală „Mircea”.

Comandorul Mircea Târhoacă a subliniat faptul că problemele legate de coronavirus pot limita obiectivele pe care misiunea le vizează: “Ca militari ne pregătim să ducem misiunea la capăt și de a ne întoarce sănătoși acasă. În acest context, pandemia reprezintă o limitare, pentru că dacă am face un astfel de marș nu ne-am îndeplini obiectivele, nu am putea să acostăm în toate porturile în care ar trebui să intrăm și nu am reprezenta România la un nivel la care să sensibilizăm publicul din țara respectivă”.

În ceea ce privește cel mai important port în care nava-școală “Mircea” va ajunge, comandorul a precizat că acesta va fi: “Portul Constanța, la întoarcere. Înseamnă că misiunea a fost îndeplinită”.

Povestea navei-școală "Mircea"

La data de 17 mai 1939 a sosit în țară și a intrat în serviciul Marinei Militare nava-școală „Mircea”, velier de tip barc triarborat (cu trei catarge), construit în anii 1938-1939 la șantierul naval Blohm und Voss din Hamburg, Germania.

Nava a fost botezată „Mircea” ca și înaintașul său „Bricul Mircea” (1882-1944), purtând numele domnitorului Mircea cel Bătrân, întregitorul Țării Românești până la „Marea cea mare”. Figura lui Mircea formează galionul navei.

După reparațiile capitale și modernizările făcute în anul 1966 - la același șantier naval unde a fost construită - și între anii 1994-2002, la Șantierul Naval Brăila, a devenit nava cea mai modernă dintre „surorile” ei („Eagle” - SUA, „Gorch Fock” I - Germania, cunoscută și ca „Tovarișci” - URSS, „Gorch Fock” II - Germania și „Sagres (III)” - Portugalia).