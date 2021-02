EXCLUSIV // Cântărețul Gabriel Dorobanțu povestește cum a devenit victima hackerilor: "Cu o ușurință teribilă, acești infractori mi-au furat datele personale. A fost o întreagă tevatură pe care am pătimit-o"

O grupare specializată în infracțiuni cibernetice a creat mari pagube unora dintre cei mai cunoscuți artiști din România. Procurorii DIICOT investighează o grupare alcătuită din mai mulți hackeri, care ar fi reușit să intre în telefoanele vedetelor și să trimită în numele acestora mesaje cunoscuților în care le cereau să le transfere bani în cont și apoi, prin aplicația mobilă, îi furau

Au încercat inclusiv, spun procurorii DIICOT, să ceară credite bancare. Printre victimele chemate joi, la sediul DIICOT a fost și Gabriel Dorobanțu, în calitate de parte vătămată. Acesta a constatat că de pe card lipseau bani. A făcut o negație către bancă și banca a restituit banii. Prima atenționare a fost în momentul în care a primit un telefon și i s-a transmis că a făcut o comandă de telefon foarte scump. Artistul a negat lucrul acesta.

Printre victime se mai numără actorul Adrian Nartea, cunoscut din serialul ”Vlad”, și cântărețul de manele Jean de la Craiova. Potrivit DIICOT, membrii gruparii sunt acuzati de acces ilegal la un sistem informatic, alterarea integritatii datelor informatice, efectuarea de operatiuni financiare in mod fraudulos, inselaciune, frauda informatica, fals informatic, complicitate la frauda informatica si complicitate la tentativa la efectuare de operatiuni financiare in mod fraudulos.

Cântărețul Gabriel Dorobanțu, victima hackerilor

Cântărețul Gabriel Dorobanțu, una dintre victimele acestei infracțiuni a explicat pentru B1.RO cum și-a dat seama că datele sale personale au fost furate și folosite pentru ca hackerii să obțină în mod fraudulos bani:

“La începutul anului trecut, prin luna martie, am primit un telefon și mi s-a transmis că o să mi se trimită telefonul pe care l-am comandat. Acest lucru a fost o atenționare. Era un lucru pe care nu îl făcusem și trebuia să fiu foarte atent, pentru că nu știam despre ce este vorba. Bineînțeles că am negat lucrul acesta. Compania, cu greu m-a înțeles că eu nu am făcut comanda, pentru că au insistat să îmi trimită telefonul și mi-au zis că au trimis încă unul pe numele meu. Când am întrebat, reprezentanții companiei mi-au spus că au trimis la o adresă necunoscută, lucru imposibil de înțeles”, a explicat artistul.

Acesta a purtat un dialog cu reprezentanții companiei care au înțeles până la urmă că la mijloc era o înșelătorie. Însă, infractorii nu s-au oprit aici:

"Mi-a fost spart contul de Facebook. Ciudățenia a fost că am aflat că prieteni de-ai mei de pe Facebook primise mesaje din partea mea, deci era un furt de identitate și un furt de date, dacă vor să trimită bani pe un card Revolut din Mare Britanie. Am dezmințit pe Facebook că eu nu fac așa ceva și ca lumea să nu trimită nicio sumă de bani. Am angajat un avocat și am întreprins o acțiune prin poliție, pentru că nu era normal ca cineva să ceară bani în numele meu și voiam să înțeleg care a fost metoda folosită de infractori, cu ajutorul Poliției", a mai precizat Gabriel Dorobanțu.

Neregulile au continuat, însă, având în vedere că din nou contul artistului a fost spart, în total de trei ori.

“Între timp am descoperit că mi se furase bani de pe cardul din bancă, sume mici ca să nu atragă atenția, asta s-a întâmplat când am cerut un extras de cont întâmplător la bancă și am văzut că erau plăți făcute de către mine, dar nu știam că sunt ale mele. Am făcut negație la bancă, și banca mi-a restituit banii dar după o perioadă de modificări”, a explicat artistul.

Acesta a precizat că, în plină pandemie, a trebuit să meargă în mod repetat la autorități pentru a i se face dreptate și pentru aflarea răufăcătorilor cibernetici:

“A trebuit să merg la Parchetul de pe lângă Judecătorie, să mă întâlnesccu avocatul, să mă duc la Poliție să au declarații, deci a fost o întreagă tevatură pe care am pătimit-o, din cauza acestor indivizi, care cu o ușurință teribilă îți fură datele personale și abuzează de lucrul acesta, reușind să comită infracțiun”, a mai explicat marele cântăreț.

Acesta a precizat că în continuare este anchetă, se strâng toate declarațiile celor păgubiți: “Joi s-a confruntat ultima declarație pe care am dat-o și nu s-au făcut modificări. Doreau să știe mai precis cum am constatat furtul banilor de din contul de la bancă”.

Artiștii, victime ale unor fraude cibernetice complexe

Operațiunea infractorilor cibernetici a fost una foarte complexă, oamenii legii încercând de anul trecut să investigheze acest caz. În 18 noiembrie 2020, procurori DIICOT si ofiteri de politie judiciara au facut 12 perchezitii domiciliare pentru destructurarea unei grupari infractionale banuite ca a accesat fara drept conturile bancare si cele pe retelele sociale ale 50 de victime.

Hackerii ar fi inlocuit cartelele SIM alocate clientilor de catre companiile de telefonie mobila, pentru a prelua controlul asupra numarului de telefon al persoanelor vatamate.

Ulterior, membrii grupării au reușit să acceseze conturile de email ale persoanelor vătămate, profitând de sistemul autentificării în doi pași (TWO - STEP authentification), care presupune transmiterea unui cod pe numărul de telefon ce este sincronizat cu contul de email, permițând astfel schimbarea parolei de acces și restricționarea accesului persoanei vătămate la cont.

De asemenea, au setat metoda de autentificare "Account Key", care permite accesarea contului de email, prin primirea unei notificări pe telefonul mobil, fără a mai fi necesară introducerea parolei de acces.

Obținând controlul asupra adreselor de email ale victimelor, liderul grupării a avut acces la toate informațiile personale ale acestora (fotocopii ale actelor de identitate, certificate constatatoare ale societăților comerciale, facturi de la utilități, extrase de cont ale conturilor bancare deținute sau alte detalii referitoare la viață privată a acestora).

De asemenea, membrii grupării au schimbat parolele de acces ale conturilor de utilizator ale persoanelor vătămate de pe o platforma de socializare, după care, în numele victimelor, au solicitat prietenilor din aplicație ajutor financiar, folosind diferite pretexte, sumele de bani urmând a fi virate în diverse conturi.