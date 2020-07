EXCLUSIV // Muzeele, lovite puternic de COVID-19. Cu cât a scăzut numărul de vizitatori de la Peleș, Închisoarea Sighet și Prima Școală Românească

În multe sectoare de activitate, pandemia de coronavirus s-a simțit din plin. Printre acestea, domeniul cultural. Muzeele din țară au fost închise timp de 3 luni de zile, iar abia de la cea de-a 3-a lună de la reluarea activității încep timid să se reechilibreze.

Muzeul „Prima Școală Românească" din Brașov, Memorialul Victimelor Comunismului - Închisoarea Sighet și Castelul Peleș se numără printre instituțiile culturale care au fost puternic lovite de criza COVID, din punct de vedere al vizitatorilor care le trec pragul. Reprezentanții muzeelor menționate au oferit informații și impresii pe marginea acestui subiect, pentru B1.ro.

Muzeul „Prima Școală Românească" Brașov

Localizat în cartierul istoric Șcheii Brașovului, Muzeul „Prima Școală Românească" este unul dintre obiectivele turistice care oferă o veritabilă lecție de istorie. Vasile Oltean (73 de ani), simbol al zonei transilvănene, se ocupă de mai bine de 50 de ani de instituția culturală.

Cu tristețe, Vasile Oltean, care este preot, cercetător, profesor universitar și muzeolog, a dezvăluit momentele grele cu care se confruntă muzeul.

„Merge foarte prost. Nu am avut niciun vizitator străin, iar români vin câte 2-3. Am zile în care vin câte 5 persoane într-o zi întreagă și altele în care vin 10-12. Este rău de tot. Cei care vin, într-adevăr sunt interesați și bine pregătiți.

Diferența față de aceeași perioadă a anului trecut este enormă. Anul trecut, pe vremea asta aveam sute de vizitatori în fiecare zi. Brașovul este plin de oameni, dar nu e la fel și la muzeu. Este cea mai proastă perioadă din ultimii 53 de ani. Nu am mai avut un grup de elevi de luni de zile", a declarat preotul Vasile Oltean pentru B1.ro.

Memorialul Victimelor Comunismului și al Rezistenței Sighet (Memorialul de la Sighet)

Cunoscută mai popular drept „Închisoarea de la Sighet", unde au fost uciși și torturați sute de opozanți ai sistemului comunist, printre care și Iuliu Maniu și Corneliu Coposu, se confruntă de asemenea cu o scădere semnificativă a numărului de turiști.

„Față de aceeași perioadă a anului trecut, este o scădere, evident. Noi am deschis în luna mai. Străini vin mai puțini. În general, vin de la noi din țară, familii.

Există restricții: mai mult de 20-30 de persoane nu pot intra. Capacitatea muzeului este la 150 de persoane, în mod normal. Am stabilit un traseu unidirecțional. Fără măști nu se poate intra, există dezinfectante la intrare. Accesul în celule este restricționat. Mai precis, este permis accesul doar unei singure persoane în celulele mai mici, iar 3-4 în celulele mari, evident, dacă nu sunt din aceeași familie. Între ora 13:00 și 14:00 există o oră de pauză, pentru dezinfectare", a declarat muzeologul Andreea Dobeș pentru B1.ro.

„În luna iulie, aproximativ 600 de vizitatori avem pe zi. În aceeași perioadă a anului trecut erau aproximativ 800 de vizitatori. În luna iulie a anului trecut au fost în jur de 22.000 de vizitatori. Acum, închidem după estimare la 14.000 - 15.000, cu tot cu 'Cimitirul Săracilor', unde intrarea este gratis. În luna iunie a acestui an am înregistrat 27% din cât am avut în iunie 2019. În luna mai nu am avut mai deloc turiști. Am deschis după data de 15 mai. Am avut câteva sute de vizitatori în toată luna, cifră nesemnificativă", a dezvăluit Petru Iuga, administrator al muzeului, pentru B1.ro.

Castelul Peleș

La Castelul Peleș, pandemia a lovit din plin. În luna iulie, muzeul dă semne timide de revenire, însă în mai și iunie, a fost în „moarte clinică".

„În perioada 2 iulie - 19 iulie 2020 am avut 18.900 de vizitatori. În aceeași perioadă a anului trecut, au fost 63.996 de vizitatori. Practic, în perioada menționată am avut aproximativ 30% din numărul de vizitatori din 2019.

Turiști străini nu mai sunt deloc. Toți vizitatorii pe care i-am avut, de când am redeschis, au fost români. Cele mai multe agenții de turism străine și-au anulat rezervările. Sperăm că poate în august mai vin și vizitatori străini, deși ne bagăm pe cei din țară cel mai mult. Îi așteptăm cu mare plăcere", a declarat Gabriela Dascălu, purtător de cuvânt al Castelului Peleș, pentru B1.ro.