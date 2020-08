EXCLUSIV // Câte „stele căzătoare” pot fi văzute într-o oră, în timpul Perseidelor din august 2020

Fenomenele de „stele căzătoare” sunt cunoscute în toată lumea. Curentul de meteori Perseide, apare în fiecare an începând cu finalul lunii iulie și până în prima jumătate a lunii august. Faza maximă a acestui curent poate fi observată fie în noaptea dintre 12 spre 13 august, fie în cea de 13 spre 14.

Perseidele pot fi observate cu cohiul liber, dacă privești atent pe cer. În medie, specialiștii spun că în condiții ideale, se apot observa peste 100 de meteori într-o singură oră. Am discutat cu astronomul Adrian Șonca, din cadrul Observatorullui Astronomic Amiral Vasile Urseanu din Capitală, pentru a afla ce sunt perseidele, dar și care sunt condițiile în care oamenii pot admira fenomenul ce are loc anual:

„Stelele căzătoare”, ce sunt și când pot fi observate

Denumirea de „Stele căzătoare” este un termen pe care îl cunosște toată lumea. În realitate însă, fenomenele luminoase ce se petrec pe cer în prima jumătate a lunii august nu au legătură cu stelele.

„Mici particule de praf, ce intră în atmosferă și dau energie aerului, iar acesta o reflectă sub formă de lumină, acestea sunt stelele căzătoare, sau meteori, în termeni științifici. Pământul, rotindu-se în jurul Soarelui dă peste acest praf, pe orbita unei comete. În fiecare an, când Pământul trece pe acolo, la o zi fixă, noi știm exact ziua, este maximul curentului. Termenul de „stea căzătoare” este unul învechit, fenomentul acesta luminos nu are legătură cu stelele.

Perseidele se cunosc de peste 100 de ani. Ele se produc în fiecare an, iar fenomenul deja nu ar trebui să mai mire pe nimeni. Dacă cineva dorește să vadă „stelele căzătoare” trebuie să se uite pe cer, undeva între sfârșitul lunii iulie și mijlocul lunii august, maximul fiind în fie în noaptea dintre 12 spre 13 august fie în următoarea”, a explicat astronomul Adrian Șonca, pentru B1.ro.

Oamenii pot vedea aproximativ 50 – 60 de perseide într-o singură oră, în condiții normale

A fugit la mare, la Mamaia, deşi părinţii n-o lăsau. Le-a trimis o poză de acolo, dar şoc: au văzut cum arată de la talie în jos

Fenomenul este unul deja bine cunoscut, însă oamenii sunt surprinși în fiecare an de „ploaia de stele”. Specialiștii explică faptul că, în decursul unei ore, oamenii pot remarca până la 50 – 60 de meteori pe cer, în condiții normale.

În condiții ideale, se pot observa chiar și 100 de stele căzătoare într-o singură oră. Sigur că dacă oamenii petrec mai puțin timp admirând cerul, atunci și numărul de meteori observați va fi mai mic.

„Anul acesta a fost în noaptea dinspre 11 spre 12 august, adică tocmai ce a fost maximul. Se spune că se pot vedea aproximativ 100 de meteori pe oră, dar în condiții ideale. În general se observă jumătate dintre acestea, oamenii care nu se pricep în astronomie și care își doresc doar să vadă ceva frumos nu au răbdare și văd și mai puține. În principiu, dacă te uiți timp de o oră pe cer sigur poți vedea 50 până la 60 de „stele căzătoare”. În mod normal, într-o noapte normală se văd doar 5 până la 6 pe oră, dar acum fiind maximul curentului se pot observa mai mulți”, a continuat să explice astronomul Adrian Șonca, pentru B1.ro.

Ploaia de stele poate fi admirată de oriunde

Unul dintre avantajele acestui fenomen, pentru spectatori, este faptul că „ploaia de stele” poate fi admirată de oriunde. Specialiștii explică nu există locuri în care vizibilitatea să fie mai bună sau mai rea.

„Planeta Pământ se mișcă în jurul Soarelui și trece printr-un nor de praf, nu contează unde te afli, fenomenul nu se vede dintr-un loc anume mai bine sau mai rău. Din toate locurile se vede bine, într-un dintre aceste două nopți. Deci nu contează, pentru că este un fenomen planetar, nu unul local”, a povestit astronomul Șonca pentru B1.ro.