EXCLUSIV // Controverse privind studiile lui Alexandru Cumpănașu, proaspăt candidat la președinție României. După ce acesta ar fi recunoscut că nu are diplomă de licență, deci nu a terminat o faculatte, au apărut suspiciuni și că acesta nu ar avea nici măcar o diplomă de bacalaureat (Detalii AICI). Acest lucru a fost întărit de fostul interimar de la Educație, Daniel Breaz, care ar fi declarat, potrivit unor surse Realitatea TV, că Alexandru Cumpănașu nu are o diplomă de bacalaureat. B1.ro a trimis o solicitare oficială către Ministerul Educației pentru a clarifica acest aspect, dar până acum nu am primit niciun răspuns.

În acest context, B1.ro a vorbit cu Vîrban Titu, directorul Colegiul Național Ioniță Asan din Caracal, având în vedere că această unitate de învățământ apare în CV-ul lui Alexandru Cumpănașu. Acesta susține că l-a și avut elev pe Cumpănașu și declară că actualul prezidențiabil nu doar că a luat BAC-ul, dar a și fost un elev foarte bun la unul dintre cele mai bune licee din oraș

"Evident că are diplomă de bacalaureat. Întâmplător eu sunt director acum, dar am fost și profesorul lui 4 ani de zile, a făcut și facultate, a fost într-o clasă cea mai bună, era la profilul matematică și informatică, de fapt până să fie matematică și informatică era mate-fizică și informatică simplă. Era cea mai bună clasă a liceului din oraș, deci liceul sigur l-a făcut și a fost un elev foarte bun. Facultate ceva legat de istorie a făcut pe la Sibiu, nu mai știu", a declarat pentru B1.ro Vîrban Titu, directorul Colegiului Național Ioniță Asan din Caracal.

În CV-ul lui Alexandru Cumpănașu nu apare nici o informație despre vreo facultate absolvită, în schimb apare un master la Open University din Elveția. Deși cadidează la alegerile prezidențiale cv-ul lui Cumănașu nu este public dar a fost obținut de jurnaliștii de la mainnews.ro. Din document reiese că acesta a participat la mai multe cursuri de specializare. Din 2004 până în prezent, Alexandru Cumpănașu este director executiv al Asociației pentru Implementarea Democrației, o organizație non-profit.