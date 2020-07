EXCLUSIV // Cea mai mare fabrică din județul Brăila a devenit focar de coronavirus. Instituția Prefectului, pentru B1.RO: "Încercăm să evităm situația în care să fim nevoiți să oprim activitatea"

EXCLSUIV // Fabrica de componente auto YAZAKI din Brăila, cel mai mare angajator privat din județ, cu peste 3.400 de muncitori, a devenit focar de COIVID-19, după ce au fost confirmate peste 40 de cazuri de coronavirus.

Autoritățile încercă să evite închiderea fabricii

Contactat de B1.RO, prefectul județului Brăila, Cătălin Boboc, a precizat că autoritățile încearcă să ia toate măsurile pentru a ține sub control focarul de coronavirus de la fabrica de piese auto, în condițiile în care închiderea unității ar avea grave consecințe sociale și economice, fiind vorba despre cel mai mare angajator.

“Discutăm de o săptămână cu cei din conducerea companiei. Fiind cel mai mare angajator din județul Brăila, perspectiva închiderii fabricii ar avea un impact major din punctul de vedere al sănătății, al riscului epidemiologic dar și din punct de vedere economic, social, pe toate planurile. Așa se face că am ținut legătura cu reprezentanții fabricii. I-am rugat să facă riguros anchete epidemiologice în cazul fiecărei persoane testate pozitiv. De ieri, avem pârghii la dispoziție, odată cu intrarea în vigoare a noii Legi să îi ținem pe contacții celor confirmați pozitiv în carantină și să îi monitorizăm, astfel încât să nu scape lucrurile de sub control și să ajungem în situația în care să fim nevoiți să oprim noi fabrica, din cauza riscului epidemiologic, în urma analizei DSP, sau să nu fie dumnealor în situația de a închide fabrica pentru că nu mai cu cine funcționa. Sunt peste 40 de cazuri confirmate în acest moment”, a precizat prefectul județului Brăila.

Acesta a mai declarat că în urma focarului de coronavirus, brăilenii s-au speriat și au luat cu asalt spitalul județean pentru a fi testați.

“Încercăm să descoperim cât mai repede și să izolăm pe cei care prezintă un potențial risc pentru ceilalți. Căutăm cu toții să facem un efort ca să nu ajungem în situația de a opri activitatea, ținând cont de impactul sanitar și social. Vorbim de cel mai mare angajator din județul Brăila. Conducerea companiei a colaborat cu noi, nu am ce să le reproșez. Sperăm ca lucrurile să fie ținute sub control. Oamenii s-au și speriat. Ieri am avut cel mai mare număr de prezentări voluntare la Spitalul Județean, care au cerut să fie testați, fie acuzând afecțiuni, fie spunând că sunt contacți ai unor cazuri pozitive”, a mai spus prefectul județului Brăila.

În ceea ce privește focarele de coronavirus din instituțiile din județ, prefectul Cătălin Boboc a spus că nu există decât cazuri izolate și nu poate fi vorba despre focare: “Lucrurile sunt încă ținute sub control”.

Smiley iese în faţă şi spune ADEVĂRUL despre Andreea Esca!

Nou record al cazurilor de coronavirus în România

Grupul de Comunicare Strategică a anunțat miercuri că, în ultimele 24 de ore, au fost depistate cu coronavirus încă 1.030 de persoane, acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv, iar 27 de pacienți COVID-19 au murit.

Astfel, bilanțul epidemiei a ajuns la 40.163 de infectări și 2.101 decese. Totodată, autoritățile anunță că 24.663 de pacienți au fost declarați vindecați și 2.693 de pacienți asimptomatici au fost externați la 10 zile după depistare. În unitățile sanitare de profil, numărul total de persoane internate cu COVID-19 este de 5.179.

Dintre aceștia, la ATI sunt internați 293 de pacienți. Până la această dată, la nivel național, au fost prelucrate 1.009.273 de teste, 24.877 dintre acestea fiind prelucrate în ultimele 24 de ore.

În acest context, autoritățile anunță primele localități care intră în carantină din cauza focarelor de coronavirus.