Concurs inedit la Spitalul "Sf. Spiridon” din Iași. S-a scos la concurs postul de preot al unității spitalicești.

Concurentul ideal trebuie să aibă minimum cinci ani vechime și să aibă gradul întâi, adică să fie preot de parohie sau să fie doctor în teologie.

Candidații vor trebui să treacă de cele trei etape de concurs, proba dosarelor, cea scrisă și interviul. Ei vor fi evaluați atât de cadrele medicale cât și de reprezentanții Mitrolopiei.

Managerul spitalulu, Ioan Bârliba, a declarat pentru B1.ro că a cerut ajutor de la reprezentanții bisericii pentru o mai bună evaluare a candidaților.

„Așa cum se scot la concurs posturile pentru medici, asistente medicale, infirmieri, brancardieri, așa se scoate și postul de preot. Este preotul care slujește în cadrul bisericii și dânsul are și activitate cu pacienții, practic cele 8 ore pe zi sunt alocate atât pentru slujbe cât și pentru consiliere pentru pacient. Pentru că noi nu avem oameni pregătiți în domeniu am solicitat Mitropoliei Moldovei și Bucovinei să desemneze unul sau doi reprezentanți în comisia de concurs. Concursul va conține în mod cert niște noțiuni de natură creștin-ortodoxă și am cooptat în comisie unul sau doi preoți. Tocmai pentru a formula subiectele, tocmai pentru a nu fi obiecțiuni vis-a-vis de acest concurs.” a declarat pentru B1.ro Ioan Bârliba.

În același anunț, spitalul anunță că va scoate la concurs și trei posturi de infirmiere, dintre care două de debutant și unul pentru o persoană cu o experiență de minimum șase luni. Concursul va începe pe 2 septembrie, iar rezultatele se vor afișa până la finele lunii.