EXCLUSIV // La 30 de ani de la Revoluție, B1.ro a vorbit cu regizorul Corneliu Porumboiu despre viziunea sa asupra acestui eveniment, dar și despre filmul său lansat în 2006 A fost sau nu a fost?. Filmul spune povestea a trei bărbați, patronul unui post tv, un pensionar și un profesor care are probleme cu băutura care dezbat într-o emisiune de televiziune dacă a fost sau nu a fost revoluție în mica lor urbe. Aceștia se închipuie adevărați martiri ai revoluției iar Corneliu Porumboiu reușește să ironizeze cu mult umor și candoare astfel de personaje. Multiplu premiat la Galele Gopo și recompensat cu Camera D’ Or la Festivalul Inernațional de film de la Cannes, filmul rămâne un etalon al producțiilor românești care tratează tema evenimentelor din ‘89. Corneliu Porumboiu a povestit pentru B1.ro ce l-a inspirat să facă acest film și cât de actual este și acum.

’’Pe mine m-a inspirat o emisiune reală din Vaslui, pe care am văzut-o cred că în 1999 și în care trei personaje se întrebau dacă a fost sau nu revoluție în Vaslui. La un moment dat dezbaterea era în jurul acestei ore de 12 și 8 minute și evident că am ficționalizat totul, cam asta a fost sursa de inspirație. Fiecare din personajele acelea vrea să fie și el erou, cred că toți avem lucrul acesta și nu prea știm ce s-a întâmplat în zilele acelea, deci există o anumită ceață încă în istoria noastră și probabil de aici se regăsesc tipologiile astea”

Regizorul consideră că personajele sale interpretate de Teodor Corban, Ion Sapdaru și Mircea Andreescu, simt nevoia să idealizeze atât momentul Revoluției, cât și contribuția lor la evenimente.

”Și pe mine mă miră că filmul a crescut foarte mult în timp, atunci când a fost lansat nu a avut un succes foarte mare dar văd că este urmărit. Cred că natura noastră e asta cumva, noi ficționalizăm memoria, dacă s-a întâmplat ceva acum mulți ani tot timpul pentru a putea continua cred că ne valorificăm în asta. Nu cred că memoria este una obiectivă, ne amintim anumite lucruri, de obicei lucruri care ne-au plăcut, lucrurile foarte rar chiar dacă sunt foarte dureroase ne mai rămân și personajele mele voiau lucrul asta, să-și depășească condiția până la urmă nu?”

Despre cum portretizează cineaștii acele momente, regizorul crede că ce s-a întâmplat după revoluție și dezamăgirea faptului că încă trecem printr-o lungă tranziție sunt factorii care contează cel mai mult.

”Nu este un moment de tristețe în nici un caz. Eu tot timpul când am făcut filme m-am gândit că eu am o viziune foarte romantică despre Revoluție, am crezut că totul se va schimba imediat nu? Din dicționar avem conceptul asta. Credem că totul se va schimba imediat, nu? Avem impresia că de la o zi la alta totul se va schimba cu 180 de grade, ori nu este adevărat, am idealizat foarte mult, am idealizat în perioada respectivă. După aceea, după cum am și văzut în ce s-a întâmplat, au fost mineriadele, care pot fi considerate un soi de contrarevoluție și istoria aceea lungă... și acum suntem în tranziție. Ori atunci toată lumea avea senzația că totul se va schimba imediat, cred că aici și personajele se uită în urmă la asta și încearcă să definească ce s-a întâmplat cu ele’’

Despre cel mai recent film al său, La Gomera, regizorul spune că în acest moment îi pregătește o nouă lansare internațională.

’’În Franța va intra pe 8 ianuarie și acum pregătesc lansarea, în România a mers bine” a spus Corneliu Porumboiu.