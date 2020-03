Virusul care a panicat populația naște un nou fenomen. Pe lângă specula cu măști de protecție, care au ajuns la prețul de câteva sute de euro cutia, acum pe mai multe site-uri și rețele social media apar speculanții de medicamente. În lipsa unui tratament sau vaccin și pe fondul unei stări de panică instalată în populație, persoane care sunt în căutarea unui profit rapid profită de cei care sunt creduli.

”E un fenomen absolut normal, lipsa de informare și lipsa de cunoaștere a oamenilor îi face victimele acestor speculanți și acestor escroci care vând pe site-uri sau în social media lucruri care nu sunt adevărate. Și am să explic, am să dau câteva recomandări venind de la producătorii de medicamente din România: în primul rând nu există deocamdată din păcate un tratament sau un vaccin de nici un fel. Sperăm ca într-un an să apară așa ceva, industria farmaceutică lucrează la așa ceva. Singurele tratamente care pot să ajute sunt cele obișnuite, anti-febră, anti dureri de cap, dacă ai fenomene de gripă sau de altă boală. Împotriva coronavirusului nu există un vaccin. Nu există nici un medicament care în mod specific să amelioreze simptomele unei infecții de coronavirus’’ a declarat pentru B1.ro Dragoș Damian, director executiv în Patronatul Producătorilor Români de Medicamente.

Medicul avertizează că aceste medicamente pot fi și foarte periculoase, nefiind potrivite pentru toți pacienții.

”Este foarte important ca orice astfrel de informație să fie primită cu rezervă și să fie informat medicul sau farmacistul înainte să se facă o astfel de cumpărătură. Nu există medicament care să tempereze frica de coronavirus, nu există medicament care să crească imunitatea împotriva coronavirusului. Există medicamente cu astfel de efecte dar nu sunt îndreptate contra coronavirusului. Se poate lua Vitamina C, 2-3 grame pe zi și îți crește imunitatea în general’’ mai spune medicul.

Simpla mențiune a unor nume de medicamente care sunt testate în speranța că acestea ar putea fi tratamentul pentru acest virus a dus la apariția speculanților care să profite de această situație.

’’Au fost tot felul de medicamente anti-virale despre care s-a vorbit în spațiul public, ele deocamdată sunt în faza de experiment în centrele de cercetare ale companiilor farmaceutice. Un exemplu care s-a vehiculat în spațiul public a fost Clorotina, acest medicament este deocamdată investigat, nu sunt rezultate care să demonstreze ca este eficient împotriva coronavirusului. S-ar putea ca pacienții să se panicheze și să ia exact aceste medicamente în mod eronat. Trebuie întrebat medicul și farmacistul. Eu mă aștept ca în următoarea perioadă, pe măsură ce situația crește în amploare, să fie tot mai mulți astfel de ”băieți deștepți” care să vândă astfel de speranțe și minciuni pacienților" a spus Dragoș Damian.