EXCLUSIV // Jurnalistul Cristian Sabbagh a făcut publică o poză în care apar doi bărbați cu arma în mână. Acesta susține că imaginea este din Siria, dintr-o zonă controlată de gruparea Al-Nusra, apropiată de ISIS, iar ceid opi bărbați ar activa în acest moment în România. Într-o declarație făcută în exclusivitate pentru B1.ro Sabbagh susține că unul dintre bărbați a terminat medicina în România, dar nu profesează, legitimându-se drept om de afaceri. Jurnalistul mai spune că el și familia sa au fost amenințați în ultima vreme de mai multe persoane și că va depune plângere la DIICOT.

Iată postarea lui Cristian Sabbagh și explicațiile oferite B1.ro:

Postarea lui Christian Sabbagh despre simpatizanții ISIS din România

"Nu stiu daca ati observat, zilele trecute am fost acuzat de un individ ca sunt platit de ambasada Siriei, practic nici nu stiu ce a vrut sa spună, le-am promis că îi voi acționa în judecată. Gândiți-vă că sunt persoană publică și cineva să îți aducă asemenea acuzații cum că ești plătit de o ambasadă străină e ceva foarte grav. La un moment dat au început niște atacuri pe pagina de Facebook, ceva comentarii cu nume de doamne, ei nu prea apar așa, nu-și dau numele, conturi false. Printre aceștia e și un individ, e cel cu AKM-ul în mână, care este acum pe teritoriul României. Într-adevar poza publicată de mine a fost făcută în Siria.

Ei spun că sunt revoluționari, dar sunt într-o zonă care era controlată de gruparea Al-Nustra, ISIS și așa mai departe. Întrebare, cum rămâne cu jurământul lui Hipocrate depus, mai ales să vezi un doctor care e cu arma în mână într-o țară străină? Unul a terminat medicina în România, dar nu profesează, știu că e om de afaceri. Doar am arătat, ce e cu poza asta... Ei spun că sunt revoluționari, dar sunt în zone controlate de Al Nusra. Din punctul meu de vedere un revoluționar ar avea bun simț. E o luptă a ideilor, nu să începi să fii agresiv să ataci oameni, după aia tu să te victimizezi să provoci, să ceri susținerea comunității siriene împotriva unui jurnalist. A spus că sunt plătit de statul sirian. Ce fac oamenii aștia? Provoacă și după aia se victimizează" a declarat Cristian Sabbagh pentru B1.ro.

Sabbah spune că i-a fost amenințată și familia și că aceste atacuri au devenit un lucru obișniut.

"Cu câțiva ani în urmă eu am participat la o operațiune de repatriere a unor românce din Siria. Am făcut un reportaj la acea vreme cu războiul, mărturiile acelor oameni până la urmă, cum au văzut moartea cu ochii, execuții și așa mai departe. La scurtă vreme eu am primit amenințări de la un individ care se dădea reponsabil al Statului Islamic. Am depus plângere la vremea respectivă la DIICOT. Atunci au început să se întețească aceste atacuri" a mai spus jurnalistul.

Sabbah a spus că împotriva persoanei care l-a acuzat că ar fi plătit de ambasada Siriei va depune plângere la DIICOT.

Potrivit Wikipedia, Frontul al-Nusra este o miliție jihadistă sunită care luptă împotriva forțelor guvernamentale siriene, grupul fiind considerat aripa siriană a organizației teroriste Al-Qaeda