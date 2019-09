EXCLUSIV ONLINE // Avram Iancu, candidat independent la alegerile prezidențiale, și-a anunțat retragerea din cursă, nu înainte de a își arăta dezamăgirea fată de lipsa de suport din partea posibililor susținători. Acesta a relatat pentru B1.ro ce partide și miscări l-au contactat și de ce nu au fost un succes negocierile cu aceste formațiuni politice. Bibliotecarul din Petroșani, cunoscut pentru performanțele sale sportive în zona sportului extrem spune că a avut probleme în a își asuma doctrina unui partid.

"Am fost contactat de reprezentanții mai multor partide. Este vorba despre Mișcarea Politică pentru România, președinte George Simion, fostul candidat independent la alegerile europarlamentare, apoi am fost contactat de Partidul Socialist Român și de Partidul Adevăr și Dreptate. Dacă până acum era un vis, acum trăiesc crunta realitate, fără spijinul unui partid politic este aproape imposibil de strâns cele 200.000 de semnături. Eu am dorit să îmi păstrez independența pentru că eu într-adevăr am fost, sunt și voi rămâne independent, pentru că am avut cele mai bune intenții.

Tocmai de aceea când s-a negociat mergerea pe mâna lor, eu nu am fost de acord pentru că eu nu mă regăsesc sută la sută cu doctrina acestor partide. Bineînțeles au lucruri foarte bune. M-am regăsit în anumite puncte numai că dumnealor nu au fost mulțumiți doar cu aceste puncte ar fi vrut să îmbrățișez întreaga doctrină. Vă dau un exemplu la partidul Adevăr și Dreptate ei au acel sistem al democrației directe nu reprezentative. Democrația directă din punctul meu de vedere este o utopie ca ansambu, are și foarte multe lucruri bune. Spre exemplu atunci când este vorba de resursa naturală poporul se decide dacă înstrăinăm sau nu, deci să nu facă asta cei aleși care pot fi coruptibili la un anumit moment, un punct pe care eu l-aș fi adoptat cu mare drag.

Nu este un eșec personal, este o experiență care mi-a arătat o realitate cruntă și tocmai de aceea am ieșit din această cursă. Din start mi-am asumat și un asemenea deznodământ dar cea mai mare tristețe a mea este faptul că peste 50 la sută dintre români nu mai sunt interesați de nimic, asta este tragedia și asta este eșecul pe care eu îl constat. Eu am coborât în mijlocul oamenilor, pentru că de acolo sunt și m-am simțit foarte bine în mijlocul lor. Și deși am avut o viață extraordinară, prin prisma recordurilor mele, m-am umilit cerșind semnături, am luat un puls groaznic al societății. Eu chiar credeam că România trebuie salvată", a declarat Avram Iancu pentru B1.ro.

Candidatul a reușit în acestă campanie să strângă puțin peste 1000 de semnături și spune că ar fi trebuit să beneficieze de cel puțin 240.000 de lei pentru a strânge numărul minim de semnături. (Detalii AICI)

Ce scria Avram Iancu despre cele trei partide care l-au contactat

"Am fost contactat de către „locotenenții” a trei formațiuni politice. Cu propuneri de colaborare și de sprijin reciproc. Dar să le luăm pe rând.

Prima mișcare politică tocmai ce urma să se constituie în partid politic. Și deși mișcarea nu avea un candidat propriu la prezidențiale, deși împărtășim multe lucruri importante, nu a dat curs dorinței unui sprijin declarativ și concret. Și deși am fost prezent în sala unde s-a constituit partidul, s-a ratat un moment istoric. Acela ca în primul minut dupa constituire, partidul să aibă și o primă acțiune politică: sprijinul pentru un candidat independent.

Al doilea partid, pentru prima dată în istoria lui nu și-a desemnat un candidat propriu pentru prezidențiale. Și le-a placut tare mult de mine și au dorit să-i reprezint. Și mie mi-a placut de ei iar discuțiile cu președintele partidului au fost foarte constructive și instructive. Am regasit în doctrina partidului multe lucruri pe care eu le cred. Însă…conditia de susținere a fost clară: să-i reprezint. Ceea ce ducea la o pierdere a independenței mele. Aproape că m-ar fi susținut și fără să-i reprezint. Dar în acest caz membri partidului nu puteau să fie prezenți în secțiile de votare. Prin urmare, membri nu puteau să răspundă cu zel directivei de partid.

Reprezentanții celui de-al treilea partid mi-au spus că „sunt singurul în care au încredere” și că în proporție de 99 la sută mă vor susține. Deși partidul este la un procent de sub 1 % aș fi fost dispus să preiau 5 % din doctrina interesantă a acestuia. Pentru ca este interesantă pe alocuri. Numai ca în ziua în care au anunțat candidatul pe care-l vor susține …au rostit un alt nume. Asa este în politică ."