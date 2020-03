EXCLUSIV // Mai multe controverse au apărut în spațiul public, după ce Guvernul României, prin Oficiul Național pentru Achiziții Centralizate (ONAC), a încheiat un acord cadru în valoare de 56 de milioane de lei (12 milioane de euro) pentru achiziționarea uni număr de 1.700.000 de măști medicinale. Ceea ce a trezit suspiciunile a fost faptul că acest contract a fost încredințat în acte firmei Romwine&Cofee, condusă de Maria Cristian, cu sediul în satul Uzunu din comuna Călugăreni (Giurgiu).

Firma a fost înființată în urmă cu un an și ar avea ca obiect principal de activitate „comerț cu produse alimentare, băuturi și produse din tutun, efectuat prin standuri, chioșcuri și piețe”. Zilele trecute însă a ieșit la iveală faptul că în spatele acestui contract se află de fapt SANIMED, unul dintre cei mai mari producători și distribuitori de echipamente medicale din România, condusă de omul de afaceri Cătălin Hideg.

Romwine&Cofee, firma directoarei de achiziții din cadrul SANIMED. Cătălin Hideg: “Sunt cel mai mare producător, vând cel mai mult către statul român, dar sunt cel mai sărac patron din România"

Cătălin Hideg, patronul companiei SANIMED, a explicat în exclusivitate pentru B1.RO că a trebuit să apeleze la o altă firmă pentru a câștiga contractul, în condițiile în care nu a încasat de la statul român niciun ban pentru alte înțelegeri contractuale, ceea ce l-a făcut să întârzie plata TVA-ului. Pentru că nu avea un bilanț fiscal zero, Cătălin Hideg a apelat la firma directoarei de achiziții din cadrul SANIMED pentru a putea participa la licitație.

“Sunt cel mai mare producător, vând cel mai mult către statul român, dar sunt cel mai sărac patron din România, pentru că nu am încasat niciun leu din ianuarie și februarie de la acest ticălos stat. Și nu am avut bani să îmi plătesc TVA-ul în februarie. L-am plătit parțial și până în martie am reușit să îl plătesc integral. Și nu am putut participa la licitație cu firma mea pentru că nu am avut certificatul fiscal pe zero și în orice licitație publică dacă nu ai această situație ești eliminat din licitație.

Atunci am folosit o companie din grupul nostru, mai mică. Este compania directoarei mele de achiziții, de la SANIMED, pentru că avea toate actele în regulă și eu am mers ca ferm susținător, nu este nimic ilegal în chestia asta. Toate firmele mari ale lumii își iau în spate anumite firme care le susțin la licitații, după cum bine știți, merg în consorții, merg în asocieri, merg în parteneriate. Știți bine că vorbim de ceva vreme că sunt firme care au trei angajați cu trei laptopuri în birouri și câștigă licitații de sute de milioane de euro pentru străzi, autostrăzi, poduri și așa mai departe. În spate au firme mari din Europa care le susțin și care se asociază împreună pentru a face o lucrare de o asemenea anvergură. Așa că nu înțeleg care a fost această isterie, de ce această firmă nu are voie să vândă produse pe care le-a și respectat ca și contract, le-a livrat în timpul util la trei zile după semnarea contractului, ceea ce este incredibil pentru că de trei luni nu a adus nimeni o mască în România”, a explicat Cătălin Hideg.

SANIMED, pe cale să câștige un contract și pentru halate dar a fost eliminată din licitație în urma intervenției IGSU

El a dezvăluit că era pe cale să câștige un contract și pentru halate fabricate în Turcia, dar a pierdut licitația în detrimentul unei companii din Coreea care le-a vândut mult mai scump.

“SANIMED a umblat o săptămână de zile, adică eu și directoarea mea de export, am fost la toate ministerele, am vizitata fabricile, am încheiat contracte și cu fabrici de halate și le-am dat cu un preț mult mai mic, dar am fost eliminați în detrimentul unei firme din Coreea care le-a vândut cu 96 de lei, în condițiile în care noi le-am licitat cu 72 de lei. Deci 8 euro și ceva la un halat, plătește ONAC-ul în plus, nu mă întrebați de ce? Așa au hotărât cei de la IGSU. Ei au eliminat firma noastră și halatul care era de mare excepție din Turcea. M-am chinuit să iau aprobări de la Minsiterul Sănătății, de la cei de la ANMDM”, a precizat Cătălin Hideg.

Culisele contractului pentru cele aproape 2.000.000 de măști medicinale

În ceea ce privește contractul pentru măștile medicinale, omul de afaceri a oferit detalii din culisele tranzacției, faptul că un rol cheie în sprijinul intermedierii comenzii măștilor fabricate în Turcia l-a oferit Tamer Atalay, președintele Camerei de Comerţ Turco-Române.

“S-au făcut niște eforturi fabuloase cu comunitatea turco-română care îl are ca președinte pe Atalay (Tamer Atalay, președintele Camerei de Comerţ Turco-Române, n.r.). El personal a mers cu mine în Turcia și cu vicepreședintele Camerei de Comerț Turco-Române. Am fost patru oameni care am alergat între fabrici, între Ankara și Insambul, dus și întors. Acum am ajuns să fiu arătat cu degetul pe toate gardurile de parcă am vrut să fac ceva ilegal. În afară de asta licitația a plecat la un preț de 24,59 de lei iar noi am oferit masca FFP2, acea mască specială cu dublu filtrare, care trebuie în spitalele cu probleme mari, cu infecții pentru a supraveghea pacienții care au deja confirmări, la un preț de 21,9, adică aproape cu 3 lei mai puțin. Iar masca FFP3 care nu se găsește sub nicio formă, nicăieri în lume, de la 34 și ceva de lei am vândut-o cu 31 și ceva de lei, în condițiile în care noi avem niște prețuri foarte mari încheiate cu producătorul cel mai mare din Europa”, a spus Cătălin Hideg

El a subliniat că fără aprobarea autorităților de la Ankara, comanda măștilor nu ar fi putut fi realizată, minsitrul Sănătății din Turcia fiind impresionat de comunitatea turcă din România.

“Opriți această circărie pentru că altfel riscăm ca turcii să se supere și să îmi rezilieze contractul de 4 milioane de măști. Suntem singura țară din Europa și firma SANIMED a făcut eforturi inimaginabile. Președintele Atalay, vă jur s-a pus în genunchi în fața minsitrului Sănătății în cabinet de la Ankara, și a început să plângă, abia l-am putut ridica de acolo. E un om care are și probleme de sănătate și a fost un moment extraordinar de emoționant când i-a spus ministrului Sănătății, vă rog frumos am o comunitate de peste 100.000 de turci în România sunt 36.000 de oameni de afaceri, 16.000 de companii turcești care au nevoie de ajutorul dumneavoastră pentru că și acești oameni sunt expuși și pot să moară la fel ca românii. Eu am fost atât de impresionat încât mi-au dat lacrimile. Așa am reușit să obținem această aprobare. Dacă am făcut ceva rău, vă rog să faceți ce doriți, dar riscăm să rămânem fără mască în clipa asta. Uitați-vă la medicii din România ce răni au pe față din cauza măștilor de proastă calitate care au venit de prin India, de prin China, de prin cine știe de unde le-o fi adus”, a explicat Cătălin Hideg.

Omul de afaceri a precizat că, deocamdată, nu a primit niciun leu pentru prima parte a contractului încheiat care vizează aducerea din Turcia a unui număr de 100.000 de măști.

“Cea mai mare problemă este că s-a spus o mare nedreptate. Firma nu a primit niciun leu. Contractul este de 11 milioane. Noi am cumpărat măștile pe banii noștri, am livrat prima tranșă de 100.000. Domnul Arafat a trimis cu domnul Damian, șeful de la IGSU, un avion Spartan pe Aeroportul din Instanbul, de disperare și au încărcat marfa noastră în avion. Această marfă a venit cu un avion al Armatei Române. Vă dați seama la ce nivel s-a ajuns. Ce am făcut atât de rău, chiar nu am înțeles.

Până acuma noi nu am luat banii nici măcar pentru facturile astea două care sunt 50.000 de măști FFP2 și 50.000 FFP3. Și nici măcar avansul de 30% care trebuia să îl primim conform contractului, nici măcar pe ăla nu l-am primit.

Așa că domnul Ponta care a aruncat această petardă în presa românească, mi-aș dori să își ceară scuze. Firma nu a încasat niciun leu, nu a încasat nici 11 milioane de euro de la nimeni pentru că nu s-a livrat decât 100.000 de măști din cele aproape 1.700.000 contractate. Nici măcar banii pe marfa livrată nu i-am primit. Nu mai vorbim de ajutorul pe care trebuia să mi-l dea ca să plătim avansul turcilor. L-am plătit noi, peste 2 milioane de euro din banii companiei noastre, a SANIMED-ului, avans firmei turcești. Am primit autorizare în Turcia, în regim de excepție pentru România. Suntem nebuni la cap?! Continuăm să jignim niște oameni care au muncit. Eu am stat șapte zile acolo, m-am culcat numai la două-trei noaptea. Eram numai între fabrici, cabinete de avocați, ministere ca să luăm aprobare. Dacă am făcut ceva rău să îmi spuneți că eu chiar nu mai fac nimic!”, a mai spus omul de afaceri.

În ceea ce privește compania sa, Cătălin Hideg a explicat că SANIMED deservește sute de spitale din România și că mediul de transport viral pe care îl produce este esențial pentru preluarea probelor pentru teste.

“Firma SANIMED este singura din Europa de Est care produce acest mediu de transport viral, fără de care niciun pacient nu ar putea să i se recolteze proba. Acest mediu de transport poate să păstreze proba intactă până la 8 ore, până ajunge din comune, sate, orașe, în centrele care au voie să facă teste. În fiecare zi am 20 de mașini de la DSP-uri, de la spitale care vin și ne roagă în genunchi să le dăm acest mediu de transport pentru că nu au cu ce să colecteze proba. Fără colectarea acestei probe, analizele nu ar avea niciun fel de valoare. Fabrica noastră are 20 de ani de experiență. Suntem cei mai mari producători și distribuitori către cele 436 de spitale, către o mie și ceva de clinici private, laboratoare, toate Direcțiile de Sănătate Publice, toate Direcțiile de Sănătate Veterinară, fabrici de alimente, de alcool, toate controlează cu aceste medii de cultură”, a spus Cătălin Hideg.

El a vorbit și despre faptul că în presă s-a scris că ar avea mai multe activități controversate pentru că este mason.

“Dacă sunt mason nu îmi este rușine să spun asta. Sunt de 20 de ani și nu îmi este rușine de majoritatea prietenilor pe care i-am făcut acolo. Masonii nu sunt toți oameni răi sau oameni care fac lucruri urâte. Eu știu că acolo zidim, clădim, facem lucruri. Eu am construit și în masonerie m-am perfecționat.Am construit patru fabrici și două institute de cercetări unice în Europa. Cine nu crede poate să vină să vadă la Călugăreni. Dacă nu se renunță la jigniri, o să închid fabrica și să se descurce România cum vrea ea”, a precizat omul de afaceri.

În încheiere, Cătălin Hideg a explicat că a fost rugat de ONAC să participe la licitație, în condițiile înc are nicio altă companie nu putea să onoreze o astfel de comandă și că în ciuda eforturilor pe care Guvernul României le-a făcut pe lângă autoritățile de la Ankara, doar el a reușit să aducă în țară aproape 2 milioane de măști.

“Eu m-am zbătut, am fost rugat de conducerea ONAC-ului să îi ajut. Mă sunau de zece ori pe zi că nu vine nimeni să participe la licitații, că nu le oferă nimeni nimic, că nu au marfă și am plecat în Turcia șapte zile și am reușit să semnăm un contract fabulos. Nu credea nimeni că se poate întâmpla așa ceva. Tot Guvernul României, începând de la prim-ministru, până la Minsitrul Sănătății sau toți oamenii pe care îi are aparatul de stat au făcut zeci de interpelări în Turcia să le dea marfă sau să îi ajute. Nu le-au dat nimic, la nimeni. Eu am avut noroc. Ar trebui să fiu lăudat, nu înjurat", a conchis Cătălin Hideg.