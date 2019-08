EXCLUSIV ONLINE // Atunci când în cazul de la Carcal cei de la STS au fost criticați pentru faptul că au localizat apelul Alexandrei într-o zonă mult prea amplă, așa numita felie de pizza, aceștia s-au apărat susținând că acest lucru se face automat în funcție de antenele operatorilor de telefonie. Astfel, aceștia susțineau că în cazul localităților mici, antenele sunt mai puține și aria de localizare e mare. În schimb, susțineau aceștia, atunci când e vorba de o aglomerare urbană mare, cum e cazul Bucureștiului, localizarea e cu mult mai precisă.

Iată însă că în cazul unui apel la 112 de marți, în București, mai precis în cartierul Apărătorii Patriei, localizarea oferită de softul 112 gestionat de STS nu a fost extrem de precisă, fiind vorba tot de o felie de pizza care cuprinde mai multe străzi.

Inspectoratul pentru situații de urgență a explicat pentru B1.ro că operatorul 112 a stat de vorbă aproximativ 35 de minute cu copilul care a sunat, susținând că e blocat într-un canal, iar localizarea primită automat a fost tot sub forma unei felii de pizza, care cuprindea câteva străzi.

"Așa este în fiecare dintre situații, la toate apelurile 112 pe hartă este axată o zonă unde este localizarea, deci o zonă nu un punct. Nu e de ordinul a kilometri, e de ordinul a câteva străzi. În acest caz copilul ne-a spus o stradă, unde s-ar fi aflat, iar zona de căutare determinată de hărți era mai mare, de ordinul a câteva străzi distanță față de punctul pe care ni l-a precizat copilul.

Ulterior, negăsindu-l, a trebuit să extindem zona și mai mult. Nu l-am gasit unde ne-a zis el, nu l-am găsit nici în zona pe care ne-o arăta harta și atunci am extins și mai mult. După ce am terminat de verificat toată zona, asta înseamnă 25 de străzi, am desenat un dreptunghi, o zonă hașurată care are suprafața de un kilometru pătrat, atât am verificat noi efectiv în cursul zilei de marți", a explicat pentru B1.ro maiorul Daniel Vasile, purtător de cuvânt ISU Ilfov.

Până la urmă, alarma s-a dovedit a fi falsă, băiatul de 9 ani nefiind în pericol atunci când a sunat la 112. Familia băiatului va trebui acum să plătească o amendă de 500 de lei pentru apelul fals al copilului.

Din acest exemplu se poate vedea că nici măcar într-un oraș mare precum Bucureștiul și nici în condițiile în care apelul telefonic durează foarte mult localizarea făcută prin 112 nu este suficient de precisă pentru a îndruma autoritățile spre o adresă cât mai exactă.