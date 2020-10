EXCLUSIV // Cum a reușit județul Argeș să gestioneze pandemia de coronavirus, după ce era fruntaș la numărul de cazuri: “Nu am lăsat cale de întors, nu am negociat. Când am văzut că avem 100 de cazuri, am luat măsuri restrictive”

Judeţul Argeş este considerat la ora actuală un exemplu pentru modul în care autoritățile reușesc să țină în frâu pandemia de coronavirus, în ciuda faptului că în urmă cu câteva luni situația părea a fi dramatică. Județul ocupa locuri fruntașe în bilanțul zilnic al autorităților, cu peste 100 de cazuri de infectări. Astăzi, nu doar că în Argeș nu este semnalată o explozie necontrolată a cazurilor de coronavirus, așa cum se întâmplă în alte zone, precum Capitala, dar județul a reușit să scadă semnificativ numărul cauzirlor de coronavirus, la câteva zeci.

Care este rețeta succesului în lupta cu pandemia de coronavirus? Câțiva dintre principalii actori implicați în gestionarea crizei sanitare, Prefectul județului Argeș, Emanuel Soare, și directorul Direcției de Sănătate Publică Argeș, medicul Sorina Octavia Hontaru, au făcut pentru B1.RO dezvăluiri în acest sens.

Restricții severe au fost impuse în Argeș, încă din vară

Un rol determinant în schimbarea trendului pandemiei de coronavirus în județul Argeș a fost reprezentat de restricţiile severe impuse încă din vară. Cu mult înainte de deciziile luate la nivel central, Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Argeș, prezidat de prefect, a impus închiderea piscinelor și a târgurilor, dar și modificarea programului restaurantelor, barurilor și cafenelelor:

“Pe la mijlocul lunii iulie, când Argeșul a fost unul dintre primele județe afectate de această pandemie, după Suceava, noi am ajuns la 100 de cazuri pe zi, deși regulile generale se respectau ca peste tot în țară. Atunci am luat o serie de măsuri restrictive progresiv. Practic, chiar dacă am fost în mijlocul verii noi am luat decizia să închidem târgurile și piscinele, în ideea în care, eu personal, în calitate de prefect, am coordonat acțiunile de verificare a respectării măsurilor, am transmis către primării și către cei care organizau astfel de activități să respecte măsurile. Dacă nu le-au respectat, nu le-au remediat a trebuit să închidem activitatea”, a explicat prefectul Emanuel Soare.

Acesta a subliniat că una dintre măsurile importante a fost interzicerea interacțiunii între persoanele care au petrecut timpul liber la terase și a desfășurării unor activități de tipul dansurilor și jocurilor. În acest mod evenimentele festive, de tipul nunților sau a majoratelor au fost drastic restricționate, măsură pe care autoritățile centrale au anunțat-o abia în aceste zile:

“Am așteptat câteva zile să vedem cum evoluează situația. Cazurile fiind în continuare în jurul cifrei de 100, am intervenit în Comitetul Județean pentru Situații de Urgență cu măsuri progresive. Am venit cu această propunere să limităm programul de funcționare a restaurantelor și teraselor, dar cel mai important al evenimentelor private, unde am impus un program pâna la ora 22 și 23 în weekenduri, dar am interzis interacțiunile fizice de tipul dansurilor și jocurilor. Am spus că dacă se organizează evenimente în program limitat, trebuie să se respecte măsurile sanitare în vigoare și nu se dansează. Aceasta a fost o măsură importantă pentru că vedem că și astăzi o cauză o reprezintă faptul că evenimentele private nu respectă aceste măsuri”, a mai precizat prefectul județului Argeș.

Impunerea obligației purtării măștii de protecție în spațiile deschise, cea mai eficientă măsură

Cea mai importantă măsură rămâne însă obligativitatea purtării măștii în spațiile deschise, introdusă încă din vară. Aplicarea acestei măsuri este verificată cu mare atenție de autoritățile din Argeș.

“Am venit ulterior cu cea mai importantă măsură, care cred că a fost cheia reușitei. Am impus pentru prima dată în țară obligativitatea purtării măștii de protecție în spațiile deschise. Am impus această măsură în 30 iulie, a stat în vigoare în permanență de atunci. Celelalte măsuri, odată cu scăderea cazurilor au fost relaxate. Am avut trei săptămâni în care în fiecare săptămână veneam cu măsuri restrictive suplimentare. În toată această perioadă am făcut controale în modul cel mai serios. Am dat un ordin de prefect în care cele nouă instituții cu atribuții de verificare și control au făcut echipe mixte și au fost zi de zi în teren. Am luat măsuri dar le-am și verificat. Dacă luăm măsuri și nu verificăm aplicarea lor, le luăm degeaba”, a mai precizat prefectul.

Nu în ultimul rând, acesta a precizat că un alt aspect al luptei eficiente împotriva pandemiei de coronavirus este coordonarea eficientă între instituțiile care gestionează criza la nivel local:

“Relația este una instituțională, de coordonare de către Prefect a acestor instituții. Dacă nu se colaborează, nu se poate face nimic. Noi am reușit în Comitetul Județean pentru Situații de Urgență să impunem în unanimitate toate aceste măsuri. Ce a contat foarte mult și în colaborarea aceasta a fost fermitatea cu care am insistat pe impunerea acestor măsuri. Nu am lăsat cale de întors, nu am negociat. Când am văzut că avem 100 de cazuri pe zi imediat am luat aceste măsuri. Le-am impus prin verificări sistematice dar și campanii de conștientizare a importanței respectării măsurilor”, a mai precizat prefectul.

Acesta a transmis și un semnal de alarmă, având în vedere că între primele măsuri restrictive aplicate ferm și apariția trendului descendent al cazurilor în județul Argeș s-a scurs mai bine de o lună:

“Ne-a luat, sincer, o lună și jumătate cu toate aceste măsuri în vigoare, inclusiv cea cu masca, să scădem de la 100-129 de cazuri, până la o medie de sub 50 de cazuri pe zi. Acesta este un element foarte important pe care, în aceste condiții ar trebui să îl reținem pentru că văd că în țară lucrurile sunt foarte grave și nu văd această fermitate și rapiditate în luarea măsurilor. Ne va mai trebui cel puțin o lună după ce se iau aceste măsuri să vedem efectele. Noi în Argeș am insistat pentru aceste lucruri. Acum câteva zile am revizuit măsurile în vigoare și am venit din nou cu măsura obligativității purtării măștii de protecție în spațiile deschise fără niciun fel de excepție. Nu ne permitem doar să reacționăm la ce se întâmplă, ci trebuie să venim cu măsuri preventive. Am putut să păstrăm numărul scăzut de cazuri pentru că am avut această măsură a obligativității măștilor. Avem o medie de 500-600, ieri am avut chiar 800 de persoane verificate în fiecare zi pentru măsura obligativității purtării măștii”, a subliniat prefectul.

Șefa DSP Argeș: Se muncește 24 de ore din 24

Tot pe o colaborare bună între instituții pariază și Sorina Octavia Hontaru, directorul DSP Argeș care a precizat că epidemiologii au lucrat 24 de ore din 24 pentru a monitoriza situația cazurilor. Anchetele epidemiologice și datele colectate de DSP devin vitale pentru celelalte autorități care au la rândul lor sarcina de a verifica respectarea măsurilor:

“Județul Argeș a reușit să scadă atât de mult numărul persoanelor infectate cu coronavirus, după o muncă făcută zi și noapte, 24 de ore din 24, timp de 7 zile, la Direcția de Sănătate Publică, în primul rând. A contribuit bineînțeles setul de măsuri restrictive luate în Comitetul Județean pentru Situații de Urgență, printr-o colaborare a tuturor instituțiilor competente. DSP s-a implicat în soluționarea acestei crize prin evidența exactă a cazurilor pe care am transmis-o autorităților. Pe baza acestei evidențe, toate persoanele pozitive sunt verificate la domiciliu zilnic. Noi punem la dispoziție baza de date, polițiștii verifică. Există o bună colaborare între instituțiile din județul Argeș, între DSP, poliție, jandarmerie. Nu este vorba despre simpla aplicare a regulilor, ci și despre o bună colaborare între instituții. Cam de o lună am reușit să scădem cazurile”, a precizat directorul DSP Argeș.