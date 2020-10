EXCLUSIV// Cum diferă capacitatea de testare COVID de la un județ la altul. Timiș prelucrează zilnic numărul de teste raportate de șase județe la un loc. În Vrancea, scandalurile politice au pus pe butuci un aparat PCR nou achiziționat

Una dintre strategiile principale pe care experții în sănătatea publică le invocă atunci când vine vorba despre lupta împotriva noului coronavirus este extinderea capacității de testare a populației. Deși în România numărul testelor prelucrate zilnic a crescut constant de la începutul pandemiei de coronavirus, ajungând potrivit ultimei raportări oficiale la peste 36.000, situația capacității de testare variază foarte mult de la un județ la altul.

Este un aspect care ne face să privim dintr-o altă perspectivă raportările cazurilor de coronavirus la nivel local, dar și al introducerii măsurilor restrictive, atunci când rata de incidență a cazurilor crește. Un județ care raportează un număr scăzut de cazuri de coronavirus, nu înseamnă în mod necesar că boala are o transmitere mai slabă sau că măsurile autoriăților sunt implementate mai eficient, dacă numărul testelor prelucrate este unul scăzut. De fapt acest lucru poate agrava și mai mult criza sanitară, având în vedere că o raportare mai mică a cazurilor de coronavirus pe fondul unei capacități slabe de testare conduce la amânarea unor măsuri restrictive menite să blocheze răspândirea bolii.

Cum variază capacitatea de testare la nivelul județelor

Cât de mult variază numărul testelor prelucrate zilnic la nivelul județelor? B1.RO a obținut informații despre situația din mai multe județe, date care nu sunt prezentate centralizat de către Grupul de Comunicare Strategică.

Astfel, județul Timiș prelucrează în medie între 2.500 și 3.000 de teste pe zi, cât alte șase județe la un loc. În județul Vrancea capacitatea de testare abia dacă depășește 200 de teste pe zi, un număr similar de teste sunt prelucrate și în județul Tulcea și în județul Neamț. în timp ce în județul Alba, numărul testelor prelucrate zilnic a crescut treptat de la debutul pandemiei ajungând la 1.000. În Dolj autoritățile au raportat în ultimul bilanț 521 de teste prelucrate într-o zi, în timp ce în Bihor media zilnică a testelor este de 700.

Contactați de B1.RO, reprezentanții Prefecturilor și ai DSP-urilor au explicat că există multiple cauze pentru discrepanțele care apar între județe atunci când vine vorba despre numărul de teste. Acestea diferă la rândul lor de situațiile existente în ficare județ în parte, fie că este vorba despre lipsa aparatelor de testare, aplicarea definițiilor de caz care limitează numărul persoanelor care sunt testate sau despre perioadele în care testele sunt aplicate cu precădere angajaților din instituții și din centrele sociale.

În județul Timiș, purtătorul de cuvânt al Instituției Prefectului a dezvăluit pentru B1.RO că numărul testelor prelucrate zilnicc variază foarte mult însă în medie este vorba despre 2.500-3.000 de teste.

"Astăzi am avut 2.700. Ieri au fost peste 3.000. Oricum între 2.500 și 3.000.Tot timpul la noi în județ numărul testelor prelucrate zilnic a fost foarte mare comparativ cu alte județe. Depinde mult și de adresabilitate. Avem foarte multe laboratoare. Tot timpul s-au făcut la noi foarte multe teste. Într-adevăr, duminică numărul acestora scade. Atunci rămâne un singur laborator care face teste", au precizat reprezentan'ii Prefecturii Timiș.

La polul opus se situează județul Vrancea unde capacitatea de testare ajunge la aproximativ 200 de teste prelucrate zilnic. Reprezentanții Instituției Prefectului au explicat că această situație are loc în condiile în care există un singur aparat de prelucrare a testelor funcțional în acest moment în tot județul Vrancea. Ar mai exista unul, la Spitalul Județean, însă acesta este scos din funcțiune, pe fondul disputelor politice. După ce vechea conducere a CJ Vrancea a pierdut influența în conducerea Spitalului Județean au căutat pretexte pentru a scoate din funcțiune aparatul PCR, deși este nou achiziționat.

“Numărul variază și în funcție de numărul de focare descoperite, de număruld e pacienți care ajung la spital cu simptome. În ultima perioadă, numărul a crescut. Dacă acum o lună se prelucra undeva la 120-130 de teste pe zi. Acum zilnic numărul depășește 200. Aceasta este capacitatea maximă de testare. Ne-ar mai trebui măcar încă un aparat. În Vrancea mai există încă un aparat, adus la Spitalul Județean.Funcțional este doar aparatul de la DSP cumpărat de Guvern. Mai există un aparat la Spitalul Județean, însă fosta conducere a Consiliului Județean, după ce a pierdut influența pentru că le-a fost schimbat directorul a început să caute tot felul de pretexte pentru a nu-l pune în funcțiune. În Spitalul Județean este o problemă cu spațiul. Inițial trebuia să funcționeze într-o clădire veche, care avea nevoie de renovare. S-au gândit să o bage totuși în renovare exact acum. După ce s-a găsit spațiu pentru aparat iarăși l-au scos din funcțiune ca să îii găsească un alt spațiu. Se tot încearcă. Cel care a dat banii este Consiliul Județean, spitalul doar îl folosește. Sunt acreditări de făcut, sunt oameni de instruit care să lucreze pe aparatul respectiv. Lucru care nu a fost luat în calcul la momentul respectiv când s-a achiziționat”, a precizat reprezentantul Instituției Prefectului Vrancea.

O situație mult mai bună este întâlnită în județul Alba, unde capacitatea de testare a ajuns la 1.000 de teste prelucrate zilnic. Potrivit purtătorului de cuvânt al Instituției Prefectului, în acest moment în județ există patru aparate care pot efectua teste pentru noul coronavirus. “Se fac în jur de 1.000, avem zile în care acest număr este depășit, 1.200-1.200. Avem patru aparate, unul la Spitalul Județean de Urgență și trei aparate la DSP”, au precizat reprezentanții Instituțției Prefectului Alba.

În Dolj autoritățile raportează în jur de 500 de teste efectuate zilnic. Potrivit purtătoruluid e cuvânt al DSP, de vină nu ar fi capacitatea de testare, cât definițiile de caz care nu permit extinderea testelor efectuate în istemul public.

“În total am prelucrat peste 40.000 de teste. Avem două centre, este vorba despre cele două laboratoare la cele două spitale din județ și centrele private cu care avem contracte pentru efectuarea testelor. Problema este că noi aplicăm metodologia. Noi testăm pe programul național exact cum spune metodologia pubșicată de INSP care îmi spune exact persoanele care trebuie testate. Sunt opt sau nouă categorii. Persoanele particulare care doresc să se testeze contra cost se duc în privat. Noi nu avem probleme că nu avem capacitate de testare. Noi avem contracte și cu clinici de la București. Când depășește capacitatea de aici le ducel acolo. Dacă astea sunt cazurile care îndeplinesc condițiile, noi nu putem să testăm persoane care nu au simptome. Sunt doar anumite categorii care pot fi testate așa: personalul din căminele de bătrâni săptămânal, rezidenții din cămine o dată pe lună, pacienții dializați, pacienții care primesc tratament oncologic. Facem teste pentru toate aceste categorii”, a precizat reprezentantul DSP Dolj.

În Bihor, numărul testelor prelucrate a ajuns la 700, au anunțat reprezentanții DSP pentru B1.RO care au precizat că nu întâmpină probleme cu privire la capacitatea de testare, raportat la necesitățile care apar la nivelul județului Bihor.

Un număr mic de teste sunt prelucrate și în județele Neamț și Tulcea. În județul Neamț, purtătorul de cuvânt al Instituției prefectului a precizat că numărul testelor raportate zilnic a ajuns la 300 și aproximativ 9.000 pe lună. Centrele de testare se află în cadrul celor trei spitale: Spitalul Clinic de Urgență Piatra Neamț, Spitalul Municipal Roman și Spitalul Orășănesc Târgu Neamț. Aici se regăsesc teste PCR Real Time.

În județul Tulcea, numărul testelor prelucrate zilnic a ajuns la 250, potrivit subprefectului Carmen Caloianu.

“Zilnic se prelucrează în jur de 200-250. Avem zilele când se testează beneficiarii centrelor rezidențiale și salariații și atunci ajungem la un număr care depășește 500 de teste, așa cum s-a întâmplat ieri, când am avut un număr dublu decât de obicei. Acum o săptămână am avut peste 700 de teste, din același motiv. Am testat beneficiarii pentru că ei sunt testați potrivit Ordinului Ministerului Sănătății din două în două săptămîni. Nu este un blocaj în a se testa populația.Avem acum două laboratoare. Un laborator la Direcția Sanitar Veterinară, primul laborator ddin județ și avem o societate privată care testează prin contract cu Ministerul Sănătății prin DSP care testează beneficiarii și salariații centrelor. Nu ar fi un blocaj ca dovadă că avem într-o singură zi 700 de teste prelucrate. Se testează în general cei care merg la spital. Nu intră niciun pacient, indiferent de diagnostic până când nu este testat li nu primește rezultatul. Avem și secția tampon unde pacienții așteaptă rezultatele”, a precizat subprefectul jude’ului Tulcea.