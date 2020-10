EXCLUSIV // Cum încearcă autoritățile să amâne luarea unor măsuri ferme pentru a stopa pandemia. Octavian Jurma: Este ca și cum ți-ai instala un indicator de incendiu în afara casei că să nu se activeze la primele semne de incendiu

România continuă să înregistreze de la o zi la alta noi recorduri negative în ceea ce privește pandemia de coronavirus. Prin urmare, măsurile luate de Comitetele pentru Situații de Urgență, constituite la nivel local, nu par să își arate deocamdată efectele. În tot mai multe localități masca a devenit obligatorie și în spațiile deschise iar activitatea restaurantelor, a barurilor și a cafenelelor a fost oprită. Cu toate aceste autoritățile au anunțat joi recorduri negative înregistreate, atât în ceea ce privește numărul cazurilor noi de coronavirus, cât și decesele cauzate de boala teribilă.

Medicul și cercetătorul Octavian Jurma, devenit cunoscut pentru predicțiile sale privind pandemia de coronavirus în România pe baza calculelor statistice complexe, a explicat pentru B1.RO când ar urma ca măsurile luate de autorități să conducă la un trend descendent al pandemiei.

Deși în mod normal ar trebui să treacă aproximativ două săptămâni de la adoptarea și implementarea măsurilor pentru a vedea efecte pozitive, Octavian Jurma avertizează că dacă acestea sunt insuficiente vor avea ca efect producerea unui platou, nici decum o scădere semnificativă a cazurilor de coronavirus. Acesta dă exemplu situația din vară, când restricțiile impuse de autorități în iulie nu au condus la depășirea primului val al pandemiei:

“Atât experiența din primul val cât și cea din Israel din valul 2 confirmă că în 2 săptămâni de la adoptarea unor măsuri acestea se reflectă în curba epidemică. Problema este că dacă aceste măsuri sunt insuficiente ele produc doar un platou temporar, lucru care se vede inclusiv din experiența românească din vară. Măsurie luate de noi în iulie au produs un platou în august dar nu au reușit să ne scoată din val și prin urmare valul din toamnă ne-a prins în platou și insuficient pregătiți să facem față acestei uriașe provocări”, precizează medicul Octavian Jurma.

Acesta consideră că autoritățile trebuiau să își asume măsuri menite să conducă la stingerea primului val. Pe de altă parte, măsurile din prezent continuă să fie inadecvate sau întârziate și din cauza modului în care se realizează raportarea cazurilor noi de coronavirus. În acest sens, Octavian Jurma a punctat bâlbâiala teribilă a autorităților privind populația luată în calcul atunci când se stabilește indicele de incidență. Faptul că autoritățile iau în calcul populația domiciliată și nu pe cea rezidentă indică potrivit lui Octavian Jurma că autoritățile încearcă să amâne cât mai mult luarea unor măsuri ferme.

“Valul din vară trebuia stins nu doar aplatizat pentru că am fi avut nevoie de resursele respective pentru ca să facem față valului din actual și corpul medical ar fi avut un răgaz de odihnă și reorganizare. O altă problema majoră este faptul că măsurile nu doar că se iau tardiv dar că ne și raportăm la versiunea indicatorilor care dau cele mai mici valori. Această alegere refelectă și o alegere mentală pentru a amână cât mai mult posibil măsurile așa cum sunt ele. Dacă am raporta indicatorii la populația rezidență în loc de de cea domiciliată am putea lua măsuri mai repede sub aceeași legislație”, consideră renumitul medic.

În acest sens, Octavian Jurma ne-a prezentat harta oficială a țarii conform valorilor oficiale ale indicatorului dar și cele calculate după standardul european la populația domiciliată și cea rezidentă.

“După cum se vede în toate județele indicatorul oficial este cel mai mic și deci cam cu o săptămâna în urmă indicatorului rezidențial care este primul care se "aprinde". Este ca și cum ți-ai instala un indicator de incendiu în afara casei că să nu se activeze la primele semne de incendiu. Istoric inclusiv în pandemia din 1918 orașele care au luat măsuri mai drastice de distanțare socială și port al măștii au scăpat mai ieftin din epidemie decât cele care nu au făcut asta”, a precizat Octavian Jurma.