EXCLUSIV // Cum poți afla în timp real care sunt stocurile de medicamente și de vaccinuri gripale, tot mai importante în contextul pandemiei de COVID-19

EXCLUSIV // Pandemia de coronavirus se accelerează pe zi ce trece în România, numărul cazurilor noi și al deceselor crescând constant, asta deși ne aflăm în sezonul cald. Specialiștii atrag atenția că există posibilitatea ca situația medicală să se agraveze, odată cu venirea sezonului rece, când se manifestă când pandemia de coronavirus poate fi dublată de creșterea cazurilor de gripă sezonieră sau de răceală.

În aceste situații revine în atenia publicului situația stocurilor de vaccinuri gripale și a medicamentelor pentru tratarea gripei și a răcelii. Răceala comună și gripa prezintă o varietate de simptome care se trateaza cu diferite substante active, singure si/sau in diferite asocieri fixe, pentru tratarea simptomelor multiple, formulate pe baza cunoaşterii proprietăţilor lor farmacologice şi toxicologice.

Înainte de a răspunde la întrebarea referitoare la stocurile de medicamente din România, este important de aflat care sunt mai exact tipurile de tratamente pentru gripă și răceală.

Care sunt medicamentele folosite pentru gripă și răceală

Într-un răspuns formulat pentru B1.RO, Colegiul Farmaciștilor din România a enumerat care sunt medicamentele de pe piața din țara noastră folosite în prezent pentru tratarea celor două afecțiuni. Potrivit acestora medicamentele antibacteriene se utilizează numai în tratamentul complicaţiilor bacteriene ale gripei acute, cum ar fi pneumonia bacteriană secundară.

Tratamentul farmacologic simptomatic în răceala comună şi gripă include utilizarea următoarelor grupe de medicamente:

•analgezice antipiretice (combaterea durerii și a febrei) (paracetamol, acid acetilsalicilic, propifenazonă) şi/sau antiinflamatoare nesteroidiene (combaterea inflamatiei) (ibuprofen, naproxen);

•expectorante (acetilcisteină, carbocisteină, erdosteină, ambroxol, bromhexin, guaifenezină);

•antihistaminice H1: clorfeniramină, feniramină;

•decongestionante nazale topice (xilometazolină, nafazolină, oximetazolină, tetrizolină);

•decongestionante sistemice (pseudoefedrină, fenilefrină);

•comprimate de supt cu dezinfectante, antiinflamatoare, anestezice.

Pentru tratamentul simptomatic al gripei și răcelii, frecvent se folosesc asocieri ale analgezicelor antipiretice (paracetamol, ibuprofen, acid acetilsalicilic) cu alte tipuri de substanțe, pentru a combate cu ajutorul unui produs medicamentos mai multe simptome.

Tratamentul simptomatic al răcelii comune şi al gripei include măsuri nefarmacologice (repaus la pat în cazul celor cu simptome severe; aport crescut de lichide; inhalaţii, aerosoli pentru curăţarea foselor nazale) şi farmacologice.

Cum poate fi verificată situația stocurilor de medicamente pentru gripă și răceală

Potrivit Colegiului Farmaciștilor, stocurile raportate zilnic de fabricanți, importatori, distribuitori angro și farmacii, însumate pentru fiecare medicament, pe regiuni, pot fi consultate public la adresa https://ser.ms.ro/access/user, pe baza căutării denumirii comerciale a medicamentului sau a denumirii comune internaționale (DCI), cu mențiunea că datele prezentate reprezintă numărul de unități terapeutice (comprimate, capsule, supozitoare, etc) și nu numărul de ambalaje (cutii).

Pentru a se aprecia corect numarul de ambalaje, cifrele trebuie raportate la numarul de unități terapeutice aflate într-un ambalaj, pe baza informațiilor furnizate de Nomenclatorul medicamentelor de uz uman, accesibil pe site-ul ANMDMR, https://www.anm.ro/nomenclator/medicamente, cautarea efectuandu-se de asemenea pe baza denumirii comerciale/ DCI.

Accesând baza de date se poate afla de exemplu faptul că în prezent la nivelul țării există doar 61 de unități de vaccin gripal. Asta în condițiile în care, așa cum ne-a declarat Ministerul Sănătății, abia din luna septembrie vor veni în țară primele stocuri comandate pentru campania de vaccinare, la începutul sezonului rece.

În privința analgezicelor antipiretice sau a aniinflamatoarelor există 311.017 pastile de paracetamol și 1.130.159 de unități de ibuprofen.

În privința expectorantelor, există 1.157.682 de unități de acetilcisteină. Iar în privința decongestionante sistemice în stoc se află 235.707 de unități de pseudoefedrină.

Care este diferența dintre răceală și gripă

Răceala şi gripa sunt infecţii virale acute ale tractului respirator superior (IACRS).

Gripa este o afectiune respiratorie contagioasa, cauzata de virusurile gripale care se manifesta cu precadere in sezonul rece, când inmultirea virusurilor este favorizata de temperaturile scazute și umiditatea ridicata.

Vaccinarea antigripala este cea mai eficienta metoda de preventie a gripei, care trebuie efectuata anual, de preferat la inceputul sezonului rece. Prin vaccinarea antigripala se reduce riscul de imbolnavire la contactarea virusului gripal și, in plus, in caz de boala, simptomele sunt diminuate și riscul de aparitie a complicatiilor este redus.

În termeni uzuali, răceala comună este considerată afectarea ușoară cu simptome de obicei limitate la nas și gât, în timp ce gripa este percepută ca o afectare mai severă, sistemică, cu febră și dureri musculare. Severitatea simptomelor variază de la forma asimptomatică, subclinică, până la boală febrilă cu complicaţii care poate implica tractul respirator inferior şi pot conduce la laringo-traheo-bronșită, bronșiolită şi pneumonie.