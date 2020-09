EXCLUSIV // În plină pandemie de coronavirus, medicii rezidenți se plâng de faptul că sunt detașați cu forța în cadrul DSP București, fără să existe un Ordin și fără să primească indemnizația de 50% prevăzută de Lege. Aceștia se plâng de faptul că le este practic întreruptă pregatirea în rezidențiat fară a exista nicio bază legală privind detașarea, pentru că nu li s-a indicat vreun ordin din partea Ministerului Sănătății sau al Departamentului de Situații de Urgență.

Cazul ne-a fost adus în atenție de un medic rezident detașat la DSP București care a dorit să rămână sub anonimat, de teamă să nu i se întrerupă contractul de muncă: “După cum știti, la începutul lunii aprilie, eu și colegii mei am fost detașați în cadrul serviciului TelVerde, informații coronavirus. În data de 30-31 august am fost contactați de coordonatorii de rezidențiat, pentru a fi întrebați dacă suntem de acord să fim detașați din nou, de data aceasta în cadrul DSP București, pentru 30 de zile. Marea majoritate din noi a refuzat. Ulterior ni s-a comunicat că suntem obligați să fim de acord”.

Medicii rezidenți se plâng de faptul că au fost detașați fără o bază legală

Potrivit acestuia nu au fost contactate toate specializările, doar medicina de familie și încă două specializări de la stomatologie UMF. Rezidenții de dentară de la Titu Maiorescu și celelalte specializări de la Medicina Generală precum sănătate publică, igiena, epidemiologie, care ar avea o oarecare legătură cu subiectul nu ar fi fost chemați. Totodată ar fi fost detașate și cateva asistente medicale.

Pe 1 septembrie medicii rezidenți s-au prezentat la sediul DSP din strada Avrig pentru a primi mai multe informații despre ce va urma: program de 7 ore, o zi da, una nu, inclusiv în weekend, pe o perioadă de 60 de zile, nu 30 cum fusesem inițial anunțați.

“Având în vedere situația actuală și cadrul legislativ, o detașare se poate obține cu acordul persoanei în cauza pentru 60 de zile, sau fără acord pt 30 de zile, dar numai cu existența unui ordin de ministru. De atunci(luni) am solicitat zilnic ordinul respectiv, însă fără rezultat. Am încercat să expunem problema coordonatorilor de rezidențiat, însă ni s-a spus să mergem la program”, povestește medicul rezident.

După mai multe insistențe, acesta a primit un așa zis ordin, care este de fapt un draft, justificare legală a faptului că detașările se pot face pe perioada stării de alertă , din dată de 4.06.2020, nimic care să ateste prezența rezidenților, perioada sau numele fiecăruia dintre ei sau locul detașării(DSP).

“Conform legii în vigoare, orice detașare la DSP, dată sub ordin de ministru beneficiază de spor 50%. Probabil acesta este motivul pentru care cei de acolo nu vor să ne încadreze legal. La întrebările legate de spor ni s-a răspuns că este vorba doar despre detașările afară din localitate, deși din formularea legii nu se înțelege tocmai așa. Avem colegi în centre DSP din alte județe care l-au primit. Spitalele plătitoare, cu care avem contract nici nu știu de această schimbare. Colegii mei au solicitat ieri printr-o cerere la RUNOS DSP revenirea la stagiul de baza din cadrul rezidențiatului, iar cei de la RUNOS au răspuns că nu pot lua în considerare cererea, dat fiind că nu figurăm în cadrul DSP. Am luat legătura cu medicii școlari care au desfășurat această activitate pe perioada verii și nici ei nu au primit vreun ordin, ce să mai vorbim despre spor”, precizează medicul rezident.

Acesta descrie, totodată, haosul care domnește încă la nivelul DSP București și condițiile grele de muncă în contextul pandemiei de coronavirus: lipsa personalului calificat, lipsa coordonării, întârzierea efectuării și a rezultatelor testelor pentru coronavirus, anchete epidemiologice desfășurate haotic.

“Ni s-a spus că vom fi destui rezidenți pe tură, suntem între 2 și 8 pe departament, la sute de cereri zilnice, în cazul, în care cineva se întreabă de ce nu se răspunde. Niciunuia din noi nu i s-a făcut vreun training, totul este dezorganizat și dacă această este instituția care ar trebui să ofere siguranță contra pandemiei, înțeleg de ce sunt 1400 de cazuri zilnice. Sunt zeci de telefoane, rezultate întârziate, anchete desfășurate cu întârzieri mari și cereri de avize acordate de DSP pt concediul medical netrimise, deși pacienții au fost testați pozitiv chiar și cu 3-4 săptămâni înainte. Oamenii au nevoie de avizul acesta pentru că medicii de familie să le poată acordă concediu medical, mulți dintre ei riscând să li se întrerupă contractele de muncă în lipsa actelor doveditoare că au fost infectați/contacti. Nu știu cât este rea voință, dar cu siguranță oamenii sunt depășiți, atât de numărul solicitărilor, de cantitatea de muncă, și câteodată chiar și de tehnologie”.

La serviciul de anchete ar fi pacienți diagnosticați de 7-10 zile încă nesunați pentru realizarea unei anchete, iar la departamentul de rezultate la fel, până ajung rezultatele pacienții aproape ies din perioada de izolare.

Pentru a dovedi acuzațiile medicul rezident ne-a prezentat varianta de ordin primită din partea DSP și un exemplu de ordin real emis.

“Înțelegem cu toții situația actuală, dar nu am învățat atâta timp că să ajungem să introducem date în calculator, să răspundem la telefoane sau să sunăm sute de oameni. Nu pentru asta am învățat. Activitățile acestea ar putea fi făcute de orice licean, absolvent de 10 clase, voluntar, absolut oricine. Va întrebați de ce sistemul e cum e?! Pentru că totul este politic! Sunt aceiași oameni care conduc de zeci de ani, comozi, cu venit frumușel, cărora le convine să stea și să nu facă nimic.

Ne cerem drepturile, aparent nimeni nu ne ia în seamă, suntem un fel de bătaie de joc, presupunându-se că dacă ești mic ești și prost și ușor de manipulat. Vrem acces la educația pentru care am muncit atât, vrem egalitate și lipsa de discriminare. Vrem ca și noi să lucrăm ceea ce am învățat, la fel că colegii noștri care nu au fost chemați. Și dacă din cauza situației actuale nu ne putem practica meseria, vrem măcar ca legea să se respecte, vrem ordinul de ministru și sporul reglementat. Dar cel mai tare vrem ca toată corupția și manipularea din sistem să dispară, pentru că în condițiile în care se desfășoară lucrurile acum, pandemia nu va trece în România”, este mesajul de disperare transmis de mediuc rezident.

Încercând să aflăm mai multe amănunte despre acest caz de la autoritățile care gestionează pandemia de coronavirus ne-am confruntat cu numeroase confuzii, instituțiile pasând responsabilitatea de la una la alta, așa cum ne-a obișnuit deja.

Cum răspund instituțiile

Contactată de B1.RO, Oana Grigore, purtător de cuvânt în cadrul Ministerului Sănătății a declarat că nu ministrul Sănătății, Nelu Tătaru, a emis ordin privind detașările și că pentru mai multe informații ar trebui întrebați “colegii” de la Deparatamentul pentru Situații de Urgență.

Pe de altă parte, secretarul de stat Raed Arafat, șeful DSU, a precizat pentru B1.RO că nu au emis ei ordinul.

“Sunt trei entități care pot să emită ordinul de detașare: șeful Departamentului, ministrul Sănătății sau angajatorul, conform Legii 136. Din ce știu, cel puțin din datele pe care le am nu noi am emis ordinul. Este vorba despre detașare. Dacă sunt detașați în același oraș nu primesc diurnă, dar primesc indemnizația de detașare care este de 50%. Orice detașare trebuie făcută prin Ordin al uneia dintre cele trei entități”, a precizat Raed Arafat.

Precizăm faptul că DSP București nu a oferit până acum niciun răspuns referitor la această problemă, deși reprezentanții instituției au fost contactați de B1.RO.