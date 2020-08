EXCLUSIV // Cum va fi 2020 pentru producția de vin: “ Am avut din nou un an atipic” / "Avem o grămadă de medalii la concursurile internaționale și cu toate acestea nu scoatem vinul din țară”

EXCLUSIV // Sezonul de strângere a recoltelor se apropie cu pași repezi în România, anul 2020 fiind unul important, în special pentru industria vinului. Jucătorii din acest sector estimează că producția la struguri în acest an se va prezenta într-o ușoară creștere față de anul trecut. Asta în ciuda faptului că inițial condițiile meteorologice nu au fost favorabile podgoriilor. Cu toate acestea, culturile s-au dezvoltat miraculos după o înflorire târzie, iar producătorii se așteaptă la performanțe atât din punct de vedere cantitativ, cât și din punct de vedere calitativ.

Ovidiu Oprean, președintele Asociației Țara Vinului care reunește patru podgorii importante din vestul țării (Podgoria Aiud, Podgoria Alba, Podgoria Sebeș-Apold, Podgoria Târnave), a oferit detalii pentru B1.RO despre particularitățile anului 2020 pentru producția de vin.

“Față de anul trecut estimez o ușoară creștere din punctul de vedere al cantității strugurilor și, dacă timpul ne permite, cred că și calitatea va fi mai bună decât anul trecut. Contează mult cât soare o să avem în zilele următoare. Față de anul trecut am avut din nou un an atipic din punctul de vedere al precipitațiilor și al temperaturilor. Au fost date peste cap fazele de dezvoltare la vița de vie. Am avut o începere foarte târzie, o înflorire târzie, după care a venit o dezvoltare a strugurilor foarte rapidă, ceea ce pentru mine personal a fost chiar o surpriză. Așa că am avut o lună în care strugurele s-a dezvoltat de două ori mai repede decât de obicei”, a declarat Oprean Ovidiu.

Nici acest sector nu va scăpa de dificultățile generate de pandemia de coronavirus care își va lăsa amprenta atunci când vine vorba despre culesul recoltelor, realizată în special cu oameni. Cu toate acestea, Ovidiu Oprean a precizat că respectarea regulilor de distanțare socială vor evita apariția unor probleme de natură sanitară.

“După 20 septembrie vom intra la cules. Noi intrăm la cules doar în momentul în care analizele primare pe care noi le facem la strugure ne spun că strugurele este pregătit pentru cules.

Ne gândim la provocarea creată de pandemia de coronavirus. Noi culegem cu oameni, cu grupuri relativ mari de oameni. În zona noastră sunt multe dealuri și nu putem face culesul cu mașini, dar o să avem grijă să păstrăm distanța și să nu adunăm multe persoane. Este vorba despre lucrul în natură iar vița de vie permite o distanțare destul de mare”, a mai precizat Ovidiu Oprean.

Acesta a subliniat faptul că în 2020 vedetele soiurilor vor fi Muscat Ottonel și Feteasca Albă, în condițiile în care partea de struguri aromatizat s-a dezvoltat destul de bine.

În ceea ce privește exporturile de vin, lucrurile sunt mai puțin plăcute. Potrivit lui Ovidiu Oprean, România exportă mult sub potențial din cauza lipsei de promovare la nivel internațional.

“România exportă, din păcate doar 10% din potențialul pe care îl are. Ne lipsește foarte mult promovarea, pentru că trăim într-o economie de piață foarte dură și dacă nu avem o promovare care să ne ajute foarte greu intrăm pe piețe. Avem o grămadă de medalii pe care le obținem la concursurile internaționale și cu toate acestea nu scoatem vinul din țară. Vin turiști care ne caută. Avem turiști și din Polonia, și din Slovenia care ne caută și toți mă întreabă de ce nu găsesc la ei în țară vinurile bune din România...e o dilemă foarte mare”, a precizat Oviiu Oprean.Iulia Vântur ştie ce ASCUNDE iubitul ei? ASTA DA SURPRIZĂ! Din cauza ei NU a mai făcut nuntă... (FOTO, VIDEO)