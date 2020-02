EXCLUSIV // Detalii despre testele de diagnosticare a noului tip de coronavirus achiziționate de România. Adrian Streinu Cercel: "Niciunul nu a fost folosit până acum"

EXCLUSIV // În contextul în care mai mulți români care s-au întors din China au fost plasați în carantină pentru monitorizare din cauza epidemiei de coronavirus, Ministerul Sănătății a achiziționat recent din Germania 1000 de kituri de diagnosticare, puse la dispoziție de Organizația Mondială a Sănătății (OSM).

Adrian Streinu Cercel, managerul Institutului Naţional de Boli Infecţioase Matei Balş, a precizat pentru B1.RO că până acum kiturile de diagnosticare a noului tip de coronavirus nu au fost folosite în România. Ele vor fi aplicate de către spitalele de boli infecțioase nominalizate prin ordin de ministru doar în cazul în care persoanele aflate în carantină prezintă simptome.

"Deocamdată kiturile nu au început să fie aplicate. Kiturile sunt folosite și de către spitalele de boli infecțioase care sunt nominalizate prin ordin de ministru, dar le folosim atunci când este nevoie în scop diagnostic, nu în scop clinic. Orice persoană care vine în țară din zone cu potențial endemic, vorbim despre noul coronavirus, trebuie să se întregistreze pe aeroport și să completeze un certificat de călătorie, este preluată și pusă în relație cu epidemiologii de la Direcția de Sănătate Publică și urmărită timp de 14 zile. Tot prin acest sistem este anunțat medicul de familie care scrie concediu medical pentru situația epidemică respectivă. În aceste 14 zile, dacă apar simptome, DSP îl direcționează pe pacienți către Institutul Matei Balș unde se face analiză completă, se face testare și evident se pune un diagnostic", a explicat Adrian Streinu Cercel.

Totodată, acesta a declarat că în acest moment nu există teste rapide, ci teste care pot depăși trei ore.

"Nu sunt teste rapide în acest moment în lume, ci sunt teste care durează cam 3 ore -3 ore și jumătate. Aceste kituri folosite în România au fost puse la dispoziție de către Organizația Mondială a Sănătății (OSM), în laboratoarele de monitorizare a germenilor emergenți. Aceștia sunt germeni care apar noi în lumea medicală, acesta este și cazul acestui nou coronavirus. Este un laborator din Germania care a lucrat pentru OMS și care a pus la dispoziție acest test. Noi am preluat, am plătit transportul, a ajuns în țară, colegii au făcut o serie de investigații de bază și sunt gata pentru a le folosi la pacienți. Testele vor fi folosite pe persoanele plasate în carantină doar dacă vor prezenta simptomatologie. Dacă nu dezvoltă simptomatologie rămân în caractină și sub monitorizare timp de 14 zile", a mai precizat Adrian Streinu Cercel.

Ministrul Sănătății a anunțat că în prezent există în România o capacitate bună de diagnostic. În acest sens, Institutul Național de Boli Infecțioase „Prof. Dr. Matei Balș” a achiziționat 1000 de kit -uri pentru diagnosticarea rapidă a cazurilor suspecte. De asemenea, alte două spitale de boli infecțioase din Iași și Cluj Napoca vor fi dotate cu 100 kit-uri.

Un grup de 13 persoane din Galați care s-au întors din China, opt români și cinci chinezi, a fost plasat în carantină la domiciliu vineri, ca măsură de prevenție. Acestea trebuie să stea izolate în propriile case timp de două săptămâni.

"Aceste persoane sunt izolate la domiciliu și se respectă protocolul Ministerului Sănătății într-o astfel de situație. Ele nu prezintă niciun fel de simptome. Conform protocolului, sunt monitorizați în fiecare zi. Li se măsoară temperatura de două ori pe zi și dacă apar simptome de boală dumnealor trebuie să anunțe", a declarat pentru B1.RO Iordăchescu Liliana, purtător de cuvânt DSP Galați.