EXCLUSIV // Detalii inedite despre parada militară de 1 Decembrie 2019. Ce nu s-a văzut la televizor

EXCLUSIV ONLINE // Şi în acest an parada militară organizată de Ziua Naţională a României în Piaţa Arcului de Triumf a fost prilej de mare sărbătoare pentru mii de persoane care au ignorat gerul pentru a fi prezenţi la manifestaţiile de amploare. Încă de la primele ore ale dimineţii, oamenii au început să vină pe traseul dintre Piaţa Presei Libere până aproape de Piaţa Victoriei, afişând drapele.

Românii au avut ocazia să ia contact cu atmosfera festivă încă de la ieșirea din stația de metrou Aviatorilor. Aici jandarmii au împărțit steaguri tricolore, iar din difuzoare a răsunat muzică patriotică. Dacă unii cetățeni, prezenți la paradă, au avut astfel ocazia să obțină gratuit un tricolor, alții mai puţin norocoşi și l-au achiziționat de la comercianții ambulanți care și–au făcut în scurt timp apariția în zonă. Simțind că este o afacere profitabilă, cel mai mic preț cerut pentru un steag a fost de 5 lei, în timp ce pentru o insignă românii trebuiau să scoată din buzunare mult mai mult. “Sunt de la chinezi. Se cumpără de la 5 lei în sus. Se descurcă și ei cum pot...”, a spus unul dintre participanţii la paradă, cu o uşoară vinovăţie. Indiferent de situaţie, tricolorul a fost un accesoriu obligatoriu.

În drum spre Piaţa Arcului de Triumf, structurile MAI au făcut demonstraţie de forţă prin expunerea dispozitivelor din dotare, spre bucuria celor mici, dornici să se fotografieze. Spiritul patriotic a putut fi întâlnit la tot pasul, fie că vorbim despre, tricolorul afişat pe clădiri sau purtat de către participanţii la paradă sau despre simple gesturi precum imnul, cântat cu mândrie de artiştii stradali.

În zona Arcului de Triumf românii, care s-au chinuit să obţină un loc cât mai bun de-a lungul Bulevardului Aviatorilor, aşteaptă nerăbdători, dar ordonaţi exemplar începerea manifestaţiilor. Din difuzoare muzica patriotică este oprită, din când în când, pentru a face loc ultimelor indicaţii oferite de organizatori. Cum era de aşteptat cei mai curioşi sunt copiii, dornici să obţină cât mai multe informaţii despre ceurmează să se întâmple. Îndură frigul şi începutul ninsorii mai bine ca adulţii.

În tribuna oficială, încep să sosească rând pe rând invitaţii de seamă. Primii care îşi ocupă locurile sunt generalii care fac parte din Statul Major al Apărării. Urmează să apară treptat toată floarea politicii dâmboviţene, personaje vechi şi noi, însoţite de membri ai familiilor acestora. Printre cei care încep să îşi ocupe locurile se numără preşedinţii Senatului şi Camerei Deputaţilor, Teodor Meleşcanu, respectiv Marcel Ciolacu, membri ai Guvernului, precum Florin Câţu sau Cătălin Predoiu, secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoană, sau fostul preşedinte al României, Traian Băsescu. Sunt prezenţi reprezentanţi ai cultelor religioase, însă iese în evidenţă absenţa patriarhului Daniel.

Cu puţin timp înainte ca tribuna oficială fie umplută, îşi face apariţia Ministrul de Interne, Marcel Vela, singurul politician care, înainte de începerea manifestaţiilor a ţinut să salute jurnaliştii. Afişând multă preocupare, acesta a luat pulsul evenimentelor şi a cerut informaţii cu privire la desfăşurarea optimă a evenimentelor.

La rândul lor membrii Gărzii de Onoare pregătesc ultimele detalii şi se aliniază pentru a-l întâmpina pe şeful statului. Cu o întârziere de 5 minute, din difuzoare este anunţată sosirea preşedintelui Klaus Iohannis, care salută Garda de Onoare şi execută fără abatere protocolul.

Înainte de a-şi ocupa locul în Tribună şi ca Parada să înceapă șeful statului a depus o coroană de flori la Arcul de Triumf. Deşi momentul se dorea a fi unul solemn, a fost întrerupt de un incident mai puțin plăcut pentru politicienii prezenți la paradă. Sunetele de fanfară nu au putut acoperi un strigăt auzit din mulțime adresat întregii clase politice românești, chiar în momentul în care șeful statului se îndrepta către Arcul de Triumf: “Criminalilor, ați vândut țara! Criminalilor”. Netulburat de acest eveniment, şeful statului şi-a ocupat locul printre politicienii aflaţi în primul rând, flancat de ministrul de Interne, de ministrul Apărării, Nicolae Ciucă, de şeful Senatului, Teodor Meleşcanu, de preşedintele PSD, Marcel Ciolacu şi de fostul preşedinte Traian Băsescu.

Parada poate în sfârşit să înceapă. La fel ca în fiecare an, și de această dată vedetele paradei au fost aparatele de zbor ale Aviației Militare, de la uriașele elicoptere, la avioanele de luptă sau avioanele de transport. Totuși festivitățile din acest an au marcat o premieră. Deși bătrânele MiG-uri 21 LanceR nu au lipsit nici de această dată, semn că ne despărțim greu de o tehnologie militară depășită, deasupra arcului de Triumf au trecut pentru prima dată celebrele avioane de luptă F 16. Anul acesta, în luna iulie, aeronavele F-16 Fighting Falcon din dotarea Forțelor Aeriene Române au început misiunile de Luptă și Poliție Aeriană, sub comandă NATO.

Totodată, mașinile de luptă blindate din dotarea Forțelor Terestre nu au fost mai prejos. Rând pe rând, au intrat în Piața Arcului de Triumf aparate de luptă tot mai mari și mai sofisticate. Au impresionat în special detaşamentul tancurilor TR 85 M 1 „Bizonul”, lansatorul de rachete LAROM sau sistemul de rachete sol-aer HAWK, destinat pentru transportul, pregătirea şi lansarea rachetelor de luptă.

În aplauzele românilor prezenți la Paradă, peste 4000 de militari au trecut duminică pe sub Arcul de Triumf, debutul defilării terestre a detaşamentelor fiind marcat de înaintarea drapelelor de epocă. Au impresionat în special ținutele militare de epocă, din timpul Primului Război Mondial. Un alt element de noutate în acest an l-a constituit defilarea a 500 militari din 21 de ţări aliate sau partenere ale României. Rând pe rând, în Piața Arcului de Triumf și-au făcut apariția formații de luptă sau membrii gărzilor de onoare din Bulgaria, Canada, Republica Cehă, Croaţia, Franţa, Germania, Georgia, Grecia, Italia, Lituania, Letonia, Luxemburg, Macedonia de Nord, Republica Moldova, Muntenegru, Polonia, Portugalia, Slovenia, Turcia, Ucraina şi SUA.

După aproape două ore, Parada Militară s-a încheiat cu baie de mulțime făcută de șeful statului, Klaus Iohannis. Proaspăt învestit cu un nou mandat prezidențial, acesta a dat mâna cu mai mulţi cetățeni care au asistat la defilare. Românii care au avut ocazia să schimbe câteva cuvinte cu președintele, i-au urat acestuia „La mulți ani”. A urmat îmbulzeala generală către tradiționala porție de fasole cu ciolan, iar în cazul celor care se grăbeau să ajungă acasă, a urmat o îmbulzeală de nedescris către stațiile de metrou arhipline.